Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: «Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη»

Τη δέσμευση ότι «καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη» επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων με γνώμονα την οικονομική τους βιωσιμότητα.

«Στο σχέδιο το οποίο η μεταβατική διοίκηση θα διαχειριστεί δεν προβλέπεται κλείσιμο, αλλά μετασχηματισμός 158 καταστημάτων» τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι από αυτά εξαιρούνται 28 περιπτώσεις που σε απόσταση 100 - 200 μέτρων υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier.

«Στα υπόλοιπα 113 καταστήματα θα προχωρήσει ο μετασχηματισμός μόνο όταν βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ, κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των πολιτών», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ήδη «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τοπικών καταστηματαρχών».

«Εξετάζουμε τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Μόνο αν υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα θα προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση. Για αυτό 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν γιατί καλύπτουν σημαντικές ανάγκες. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη» πρόσθεσε ο Υπουργός, θυμίζοντας ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ θα γίνει σύμφωνα με το μοντέλο «shop - in - shop». «Λειτουργούν ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπορούν να λειτουργήσουν απολύτως αποτελεσματικά», δήλωσε.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη κ. Πιερρακάκη σε αυτά που είπατε σήμερα. Να ανοίξουν τα υποκαταστήματα που είναι κλειστά και να γίνει νέα συζήτηση εδώ» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην αίθουσα της Γερουσίας, τονίζοντας πως απαιτείται εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση.

Σε καταγγελίες για αποφάσεις «εν κρυπτώ» προέβη και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης καταλογίζοντας ευθύνη στον πρωθυπουργό για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων.

