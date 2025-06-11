Oρόσημο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η πώληση της συμμετοχής της στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Περιστέρης, στην ομιλία του κατά την διάρκεια της τακτικής ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Η συναλλαγή αυτή - μία από τις μεγαλύτερες που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη στον τομέα των ΑΠΕ - επέτρεψε στον Όμιλο και στους μετόχους του, να αποκομίσουν τις υπεραξίες που απέφερε η πολυετής και συστηματική προσπάθεια για επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, σημείωσε.

«Τη χρονιά που πέρασε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφάνισε ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 818 εκατ. ευρώ. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένουμε διπλασιασμό των μεγεθών σε σύγκριση με το 2024, σε λειτουργικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της προόδου σημαντικών επενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε ώριμο στάδιο υλοποίησης», πρόσθεσε ο κ. Περιστέρης.

Σημαντική η συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε και στην συμβολή του Ομίλου στο ΑΕΠ της χώρας, τονίζοντας ότι « το 2024, η συμβολή του Ομίλου στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8 φορές σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της διετίας 2022–2023, αντιστοιχώντας στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και στο 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων».

ΕΙδική αναφορά έκανε ο κ. Περιστέρης και για την σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). «Συνολικά στον ΒΟΑΚ, ένα ιδιαιτέρως δύσκολο αλλά και άκρως απαραίτητο έργο, ο ρόλος του Ομίλου μας είναι πρωταγωνιστικός. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες και για την ανάληψη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα από την πλευρά του Δημοσίου. Η καταβολή του τιμήματος θα μειώσει περαιτέρω το Δημόσιο χρέος», σημείωσε.

Επιπλέον, ξεχωριστή αναφορά έγινε και για δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, στα οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.

Ειπρόσθετα, ο κ. Περιστέρης ανακοίνωσε ότι η νέα θερμοηλεκτρική μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW, την οποία έχει αναπτύξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με τη Motor Oil και η οποία αποτελεί επένδυση 375 εκατ. ευρώ, αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε και στα οφέλη που αποκόμισαν οι μέτοχοι του Ομίλου, τονίζοντας ότι «τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε επιστρέψει στους μετόχους μας 135 εκατ. ευρώ, μέσω επιστροφών κεφαλαίου και επαναγορών μετοχών, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος που αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Γενική Συνέλευση.



Oλόκληρη η ομιλία του κ. Περιστέρη

«Σας καλωσορίζω στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου μας.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς άρχισε να αποτυπώνεται με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός μας στόχος: να αναδειχθούμε στον κορυφαίο Όμιλο υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα, ο Όμιλος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων και υποδομών ιδιαίτερα υψηλής αξίας και ποιότητας, το οποίο τον κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμφίβολα, ορόσημο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού μας σχεδιασμού αποτέλεσε η πώληση της συμμετοχής μας στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2024. Η συναλλαγή αυτή - μία από τις μεγαλύτερες που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη στον τομέα των ΑΠΕ - επέτρεψε στον Όμιλο και στους μετόχους του - όπως είχαμε υποσχεθεί – να αποκομίσουν τις υπεραξίες που απέφερε η πολυετής και συστηματική προσπάθειά μας για επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος μας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή επενδυτική παρουσία σε νέους, υψηλής προστιθέμενης αξίας τομείς ενεργειακών υποδομών. Π.χ. σε συνέχεια των προβλέψεων της συμφωνίας για την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη νέα γενιά επενδύσεων στην παραγωγή κι αποθήκευση καθαρής ενέργειας, όπως είναι τα έργα αντλησιοταμίευσης και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η σημαντική δυνατότητα που έχουμε εξασφαλίσει θα αποβεί προς όφελος και της θυγατρικής μας ΤΕΡΝΑ, η οποία ούτως ή άλλως διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή μεγάλων και κρίσιμων ενεργειακών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται η νέα πρότυπη μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, μεγάλα φωτοβολταϊκά, καθώς και κρίσιμες υποδομές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Τη χρονιά που πέρασε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφάνισε ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 818 εκατ. ευρώ - μέγεθος που περιλαμβάνει και την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 404 εκατ. ευρώ και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο τον διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας μέσα στην επόμενη τετραετία. Ήδη οι πρώτοι μήνες του 2025 με την ενσωμάτωση των μεγεθών της Αττικής Οδού, δείχνουν ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός, δεδομένου ότι σταδιακά θα τίθενται σε λειτουργία και νέα έργα παραχωρήσεων που θα προσφέρουν σταθερά και επαναλαμβανόμενα μεγέθη.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένουμε διπλασιασμό των μεγεθών σε σύγκριση με το 2024, σε λειτουργικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα της προόδου σημαντικών επενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε ώριμο στάδιο υλοποίησης. Κι εάν συνυπολογίσουμε μια σειρά θετικών εξελίξεων, στις οποίες θα εστιάσω επιγραμματικά στη συνέχεια, γίνεται σαφές πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε έναν νέο, ακόμη πιο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης.

Ας ξεκινήσουμε από τις παραχωρήσεις, όπου ο Όμιλος έχει σημειώσει αλματώδη ανάπτυξη, με ένα χαρτοφυλάκιο που ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθός του όσο και για τη στρατηγική του σημασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο οι συνολικές χρηματικές διανομές για τον Όμιλο θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ, σε όλη τη διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης.

Ο συγκεκριμένος τομέας συνεισφέρει πλέον άνω του 60% της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, με τη συμβολή του να αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι, σήμερα, ο μεγαλύτερος επενδυτής στις παραχωρήσεις, διαθέτοντας ένα από τα νεότερα, πιο διαφοροποιημένα και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια. Το 2024 αναλάβαμε την παραχώρηση της Αττικής Οδού, υπογράφοντας τη μεγαλύτερη σύμβαση παραχώρησης που έχει συναφθεί ποτέ στην Ελλάδα, καταβάλλοντας στο ελληνικό Δημόσιο 3,27 δισ. ευρώ, ποσό που μειώνει το Δημόσιο χρέος κατά μιάμιση μονάδα περίπου.

Θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η απρόσκοπτη ανάληψη της διαχείρισης της Αττικής Οδού ήταν ένα τιτάνιο έργο που ολοκληρώθηκε σε μόλις 20 ημέρες αντί των πέντε μηνών που προβλεπόταν από τη σύμβαση. Κι αυτό δείχνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ομίλου μας.

Ήδη, η απόδοση του έργου υπερβαίνει τις προβλέψεις μας, ενώ αναμένουμε χρηματικές διανομές από την Αττική Οδό περίπου 60 εκατ. ευρώ εντός του 2025. Μάλιστα, χθες ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εισόδου του Latsco Family Office της κ. Μαριάννας Λάτση με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Αττικής Οδού με ένα premium 15% επί της αρχικής δεσμευτικής επένδυσης που κατέβαλε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πριν από περίπου ένα μήνα, υπογράψαμε και τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Συνολικά στον ΒΟΑΚ, ένα ιδιαιτέρως δύσκολο αλλά και άκρως απαραίτητο έργο, ο ρόλος του Ομίλου μας είναι πρωταγωνιστικός. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες και για την ανάληψη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους, εφόσον βέβαια ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα από την πλευρά του Δημοσίου. Η καταβολή του τιμήματος θα μειώσει περαιτέρω το Δημόσιο χρέος.

Επίσης, ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, που κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ, εμφανίζει πρόοδο κατασκευής που υπερβαίνει το 55%.

Στο Ελληνικό, δε, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή από την ΤΕΡΝΑ του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος IRC, όπου την άνοιξη πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη θεμελίωση κτηρίου που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ, επεκτείνουμε συνεχώς τη δραστηριότητά μας. Ο Όμιλος συμμετέχει στην κοινοπραξία κατασκευής του οδικού τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με δύο νέες μονάδες επεξεργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Τα νέα αυτά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 270 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας άνω των 450.000 τόνων, σε συνδυασμό με τις μονάδες που ήδη λειτουργούν στην Ήπειρο και την Πελοπόννησο, εδραιώνουν τον Όμιλο ως πρωταγωνιστή και σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Επίσης, ενδυναμώνουμε την παρουσία μας και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, με δύο σημαντικά αρδευτικά έργα στον ποταμό Νέστο, στην πεδιάδα της Ξάνθης, και στον Νομό Λασιθίου στην Κρήτη.

Τα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία φέρουν έντονο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα - όπως οι υποδομές διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων - αντιστοιχούν σε σωρευτικά έσοδα άνω των 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή του Ομίλου σε τομείς που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στον τομέα των κατασκευών, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κινείται πλέον στην περιοχή των 7 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε ορίζοντα πενταετίας, διασφαλίζοντας σταθερά και βιώσιμα περιθώρια κερδοφορίας. Το ανεκτέλεστό μας θα ενισχύεται διαρκώς με νέα έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι πρόσφατα, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δις. ευρώ.

Τα έργα αφορούν την πλήρη ανάταξη της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από την Κραϊόβα έως την Ιγκιροάσα, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, με φορέα δημοπράτησης την CFR, τον εθνικό διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρουμανίας. Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων περί τα τέλη του έτους.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η ΤΕΡΝΑ υλοποιεί εγκαίρως και άρτια όλες τις επενδύσεις και τα έργα που αναλαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι το ανεκτέλεστό μας δεν είναι ένα στατικό μέγεθος που απλά αυξάνεται όταν αναλαμβάνουμε νέα έργα. Είναι ένας δυναμικός δείκτης της επιχειρηματικής και κατασκευαστικής μας ικανότητας να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε με επιτυχία σύνθετα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και τις υφιστάμενες προκλήσεις - όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον – διατηρούμε την ισχυρή μας θέση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, με ετήσια έσοδα 1,3 δισ. ευρώ, υλοποιεί και παραδίδει έργα υψηλών προδιαγραφών με τεχνική αρτιότητα, συνέπεια και ικανοποιητική κερδοφορία. Αποτελούμε σημείο αναφοράς για τον εγχώριο τεχνικό κλάδο, είμαστε ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους υπεργολάβους μας και ο καλύτερος πρεσβευτής του ελληνικού τεχνικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Στη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του ΉΡΩΝ, διαθέτει ισχυρή παρουσία μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Η καθετοποιημένη δομή της εταιρείας αποτελεί βασικό παράγοντα περιορισμού του σχετικού ρίσκου της αγοράς και προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των ευκαιριών που ανακύπτουν. Η νέα θερμοηλεκτρική μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 877 MW, την οποία έχει αναπτύξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με τη Motor Oil και η οποία αποτελεί επένδυση 375 εκατ. ευρώ, αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

Αγαπητοί μέτοχοι,

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ στη σημαντική κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή και βελτιώνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσα από έργα και επενδύσεις που προσφέρουν πραγματική αξία στον τόπο και λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης και ευημερίας.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 επένδυσε 4 εκατ. ευρώ σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Ανταποκρινόμενος σε έκτακτες κοινωνικές ανάγκες και περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Πεντέλης, έπειτα από την πυρκαγιά του 2024. Επιπλέον, ανέλαβε να εκπονήσει μελέτες και να εκτελέσει αντιδιαβρωτικά έργα, συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ, στις εκτάσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023 στη Μάνδρα.

Η συνολική δραστηριότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Το 2024, η συμβολή του Ομίλου στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8 φορές σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της διετίας 2022–2023, αντιστοιχώντας στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και στο 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Επίσης, κάθε άμεση θέση εργασίας στον Όμιλο, δημιουργεί επτά πρόσθετες στην ευρύτερη οικονομία. Συνολικά, το 2024 οι άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με τη δραστηριότητα του Ομίλου ανήλθαν σε περίπου 37.000, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 1% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος «Πολυμήχανη Γενιά», ο Όμιλος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων. Στην κορυφή αυτού του προγράμματος βρίσκεται η στρατηγική μας συνεργασία με το ΕΜΠ για ένα πρότυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για μηχανικούς, με τους πρώτους απόφοιτους του προγράμματος να έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά. Είναι, επίσης, ενδεικτικό ότι κατά την περίοδο 2024-2025 ο Όμιλός μας προσέλαβε περισσότερους από 300 νέους και νέες μηχανικούς.

Κυρίες και κύριοι,

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ σε υποδομές και παραχωρήσεις, με επενδύσεις που θα δημιουργήσουν τα προσεχή χρόνια πολλές νέες - και κυρίως ποιοτικές και καλά αμειβόμενες - θέσεις εργασίας.

Προετοιμαζόμαστε μεθοδικά για τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιδιώκοντας τη διεύρυνση και στρατηγική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας. Προτεραιότητά μας είναι τα έργα που διεκδικούμε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους και να δημιουργούν αξία για τον Όμιλο και τους μετόχους μας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε επιστρέψει στους μετόχους μας 135 εκατ. ευρώ, μέσω επιστροφών κεφαλαίου και επαναγορών μετοχών, συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος που καλείται σήμερα η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει.

Τις προσπάθειές μας επιβραβεύει και η εγχώρια και διεθνής επενδυτική κοινότητα, η οποία μόλις προ ημέρων επέδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την μετοχή μας μέσω του placement που υλοποιήθηκε σε τιμές πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά της μετοχής μας. Δείγμα της πίστης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του Ομίλου μας.

Με επιμονή και σκληρή δουλειά έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε τον Όμιλο μεγαλύτερο, πιο ανθεκτικό και πιο ισχυρό από ποτέ. Κοιτάζουμε μπροστά, με πίστη στο όραμά μας και τη σιγουριά ότι τα καλύτερα έρχονται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.