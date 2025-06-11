Ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα και υπερυψηλές ταχύτητες

Ένα νέο κεφάλαιο για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα ανοίγει ο Όμιλος ΔΕΗ, παρουσιάζοντας το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό Internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και τιμές που ξεκινούν για όλους από 17,90 ευρώ/μήνα, αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα - το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid. Το ΔΕΗ Fiber αλλάζει τα δεδομένα του ίντερνετ στη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής της θέσης. Τώρα πια, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν εύκολη, γρήγορη, αξιόπιστη και κυρίως προσιτή πρόσβαση σε internet only υπερυψηλές ταχύτητες, μέσω ενός δικτύου που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα από άκρη σε άκρη και φτάνει μέχρι και το τελευταίο σημείο διασύνδεσης του τελικού χρήστη.

Η είσοδος στη λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου ΔΕΗ σε κρίσιμες υποδομές συνδεσιμότητας, προσφέροντας στους πολίτες την εμπειρία σύνδεσης που δικαιούνται: εύκολη, σύγχρονη, αξιόπιστη και προσιτή.

Τι προσφέρει το ΔΕΗ Fiber

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση, Download/Upload 2:1 και τιμές προσιτές για όλους -χωρίς προϋπόθεση voucher- χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

Πρόγραμμα Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Μηνιαία Τιμή

ΔΕΗ Fiber 500 Mbps 250 Mbps € 17,90

ΔΕΗ Fiber 1Gbps 500 Mbps € 19,90

ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps 1,25 Gbps € 52,90

Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές και με τον μηνιαίο λογαριασμό να είναι πάντα αυτό που αναμένεται, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά. Απευθύνεται τόσο σε χρήστες με βασικές ανάγκες, όσο και σε gamers, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν διαφορετικά προφίλ χρήσης. Το ΔΕΗ Fiber 500 Mbps είναι ιδανικό για καθημερινές ανάγκες, όπως streaming, κοινωνικά δίκτυα, gaming και εργασία από το σπίτι. Το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps καλύπτει αυξημένες απαιτήσεις, όπως cloud gaming, ταυτόχρονες συνδέσεις σε πολλές συσκευές ή μεταφορά μεγάλων αρχείων. Το ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps προσφέρει κορυφαία απόδοση για τους πλέον απαιτητικούς χρήστες, με ανάγκες υψηλής ταχύτητας, σταθερότητας και εξαιρετικά χαμηλού latency.

Τι κάνει το ΔΕΗ Fiber να ξεχωρίζει

Το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μια εμπειρία σύνδεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, συνδυάζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και προηγμένη τεχνολογία:

100% Οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH): Εγγυημένες ταχύτητες download και upload, χάρη σε ένα ολοκαίνουργιο, ανεξάρτητο δίκτυο, σχεδιασμένο εξαρχής για υψηλές απαιτήσεις

Αναλογία Download/Upload 2:1: Σταθερή απόδοση και ενισχυμένη ταχύτητα upload ακόμα και σε απαιτητικά σενάρια χρήσης, όπως τηλεδιάσκεψη, gaming ή μεταφορά μεγάλων αρχείων

Δωρεάν εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό της ΔΕΗ: Η σύνδεση πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρη ρύθμιση και έλεγχο του εξοπλισμού στον χώρο

Wi-Fi 6 Router τελευταίας τεχνολογίας: Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από δωρεάν παροχή σύγχρονου router, για μέγιστη απόδοση και σταθερότητα στο ασύρματο δίκτυο

Διαρκής ενημέρωση για τον χρόνο εγκατάστασης: Ενημερώσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εγκατάστασης

Εξυπηρέτηση από αποκλειστική γραμμή: Εξειδικευμένη υποστήριξη για κάθε στάδιο της σύνδεσης, από την υποβολή αίτησης μέχρι την τεχνική υποστήριξη - εντελώς δωρεάν

Διαθεσιμότητα σε 13 δήμους της Αθήνας

To ΔΕΗ Fiber είναι από σήμερα διαθέσιμο στη λιανική σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες περιοχές. Στην Αττική, η υπηρεσία FTTH είναι ήδη διαθέσιμη σε 13 δήμους: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου-Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη-Ψυχικό, Χαλάνδρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο και να ενεργοποιήσουν εύκολα την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά δωρεάν στο 800-500-3870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

ΔΕΗ FiberGrid - Το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο δίκτυο στην Ελλάδα

Πίσω από το ΔΕΗ Fiber βρίσκεται η ΔΕΗ FiberGrid, η 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η FiberGrid επενδύει και κατασκευάζει οπτικό δίκτυο σε περιοχές που καλύπτουν σήμερα 1,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα από τα πιο σύγχρονα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα FTTH δίκτυα στην Ευρώπη. Ήδη 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αριθμός που συνεχώς θα αυξάνεται, μπορούν να απολαύσουν το πλέγμα προηγμένων υπηρεσιών και τις υπερύψηλές ταχύτητες διασύνδεσης (με 100% 10Gbps δίκτυο σήμερα και με αρχιτεκτονική που επιτρέπει μελλοντικά ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες), που προσφέρονται από το δίκτυο της FiberGrid με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης.

Η ανάπτυξη βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε νέα υποδομή, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από την αρχή για να εξασφαλίζει μέγιστες ταχύτητες, σταθερότητα και επεκτασιμότητα. Η αρχιτεκτονική του δικτύου προβλέπει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ύπαρξη ανεξάρτητης οπτικής ίνας από κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση μέχρι και την καμπίνα, εξασφαλίζοντας μέγιστη διαθεσιμότητα σήμερα και πλήρη επεκτασιμότητα στο μέλλον. Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιείται με επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης. Παράλληλα, η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με ισχυρή τοπική παρουσία, η FiberGrid αναπτύσσει το δίκτυό της σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην εγγύτητα, εξασφαλίζοντας ευρεία κάλυψη και γρήγορη υλοποίηση. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στο ΔΕΗ Fiber να προσφέρει συνδέσεις υψηλής ποιότητας, βασισμένες σε δίκτυο που χτίζεται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που στηρίζει ενεργά την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχουν ήδη ξεκινήσει να καλύπτονται αστικά κέντρα όπως η Πάτρα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου σε Λάρισα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κόρινθο, Βέροια, Κοζάνη και Μεγαλόπολη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.