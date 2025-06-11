Αλλαγή ηγεσίας στo Public Group - Νέος CEO ο Δημήτρης Γαλάνης

«Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου εταιρικού μετασχηματισμού, ο Ρόμπυ Μπουρλάς ολοκληρώνει τη θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος του Public Group», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σημειώνοντας πως νέος CEO είναι ο Δημήτρης Γαλάνης.

To διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κ. Μπουρλάς για τη στρατηγική του συνεισφορά και την καθοριστική του ηγεσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και επισημαίνει πως:

Κατά την περίοδο αυτή, ο Ρόμπυ Μπουρλάς ηγήθηκε ενός ολιστικού μετασχηματισμού που επανακαθόρισε τη θέση των Public σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέσα από την υιοθέτηση νέων μοντέλων λειτουργίας, στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως οι iRepair, Klarna και BoxNow, την επιτυχημένη απορρόφηση της MediaMarkt και τη δημιουργία του καινοτόμου concept store Public + home, η εταιρεία κατόρθωσε να μετατρέψει λειτουργικές ζημιές ύψους 17 εκατ. ευρώ σε λειτουργική κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ. Σήμερα, τα Public αποτελούν τον #1 omnichannel retailer στη χώρα, με περισσότερες από 35% των πωλήσεων να προέρχονται από ψηφιακά κανάλια και με δείκτη ικανοποίησης πελατών (NPS) που ξεπερνά το 78. Ο κ. Μπουρλάς θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον Όμιλο Olympia, ως Σύμβουλος Διοίκησης, προσφέροντας την εμπειρία και τη στρατηγική του οπτική στον σχεδιασμό των μελλοντικών πρωτοβουλιών του Ομίλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Με την είσοδο σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, η Διοίκηση του Public Group ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων CEO από τον Δημήτρη Γαλάνη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας Public σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κ. Γαλάνης διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και της τεχνολογίας, έχοντας διατελέσει CEO της Praktiker Hellas όπου ηγήθηκε ενός εκτενούς μετασχηματισμού του οργανισμού με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας.

Επίσης, έχει διατελέσει Chief Commercial Officer και Head of New Sales Channels στην DixonsCarphone (Κωτσόβολος), συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάπτυξη νέων εμπορικών καναλιών, βελτιώνοντας τον κύκλο εργασιών και τα περιθώρια κέρδους. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως Εμπορικός Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Καταστήματος στο Πλαίσιο, συμβάλλοντας στην επέκταση των απευθείας πωλήσεων και την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων αιχμής.

«Σταθερά προσηλωμένος στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσεων, έχει διακριθεί για τη στρατηγική του σκέψη, την ηγετική του ικανότητα και την καινοτομία στις εμπορικές πρακτικές», σημειώνει η Public Group.

