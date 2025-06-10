Η American Airlines συνεχίζει την ανάπτυξή της στην Ευρώπη, προσθέτοντας ένα ακόμη δρομολόγιο στο ελληνικό δίκτυό της με την εισαγωγή της εποχικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας (ATH) και Σάρλοτ (CLT).

Πετώντας με Boeing 777-200, η προσθήκη της Σάρλοτ στο ελληνικό δίκτυο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό πτήσεων για την Αθήνα σε τέσσερις καθημερινές πτήσεις, τον υψηλότερο αριθμό πτήσεων μέχρι σήμερα. Η American πετάει επίσης μεταξύ Αθήνας και Σικάγο (ORD), Φιλαδέλφειας (PHL) και Νέας Υόρκης (JFK).

Η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ και η κ. Κατερίνα Σανδάλη, Key Account Manager British Airways, representing American Airlines & Iberia, με την ομάδα του αεροδρομίου της Αθήνας

«Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ όλο και περισσότερο αναζητούν ευρωπαϊκούς προορισμούς που προσφέρουν πολιτιστικές, γαστρονομικές ή περιπετειώδεις εμπειρίες. Η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό προορισμό στο δίκτυό μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσθέτουμε τη Σάρλοτ στην αυξανόμενη λίστα πόλεων που συνδέονται με τη δραστηριότητά μας στην Ελλάδα», δήλωσε ο José A. Freig, Vice President of International and Inflight Dining Operations της American Airlines. «Με το δρομολόγιο αυτό, οι πελάτες μας στην Ελλάδα θα έχουν επίσης πρόσβαση σε περισσότερους από 145 προορισμούς στις ΗΠΑ μέσω της Σάρλοτ.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ATH — CLT Αφετηρία Προορισμός Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης Αεροσκάφος ATH CLT 12:00 16:45 Boeing 777-200 CLT ATH 18:45 12:05 (+1 ημέρα)

Οι ώρες πτήσεων υπόκεινται σε αλλαγές και λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα.

«Η έναρξη της καθημερινής απευθείας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και της Σάρλοτ, ενός συναρπαστικού προορισμού στη νοτιοανατολική πλευρά των Η.Π.Α., είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Παράλληλα με τις πολύ επιτυχημένες θερινές συνδέσεις με το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη / JFK και τη Φιλαδέλφεια, το νέο δρομολόγιο της American Airlines ενισχύει σημαντικά τη διασυνδεσιμότητά μας και προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της αεροπορικής εταιρείας. Η αγορά των Η.Π.Α. παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα και κατατάσσεται διαρκώς στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στις σημαντικότερες και πλέον δημοφιλείς αγορές μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας στον αεροπορικό συνεργάτη μας για μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν και επιβεβαιώνουμε τη σταθερή δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε πλήρως τα αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας στην αγορά της Αθήνας».

Καθώς η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει τις διεθνείς συνδέσεις της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η American Airlines προσθέτει νέα δρομολόγια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δρομολογίων από τη Μαδρίτη (MAD), το Μιλάνο (MXP), τη Ρώμη (FCO) και τη Βενετία (VCE). Έχοντας ξεκινήσει το 2024, η American Airlines θα επαναφέρει επίσης πτήσεις προς την Κοπεγχάγη (CPH), τη Νάπολη (NAP) και τη Νίκαια (NCE) για την καλοκαιρινή περίοδο του 2025, με τη Nάπολη να συνδέεται τώρα και με το Σικάγο (ORD).

Σχετικά με τον Όμιλο American Airlines

Ως κορυφαία παγκόσμια αεροπορική εταιρεία, η American Airlines προσφέρει χιλιάδες πτήσεις την ημέρα σε περισσότερους από 350 προορισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Η αεροπορική εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας oneworld, τα μέλη της οποίας εξυπηρετούν περισσότερους από 900 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι μετοχές της American Airlines Group Inc. διαπραγματεύονται στο Nasdaq με το σύμβολο AAL.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.