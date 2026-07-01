Πειραιώς: Αξιολόγηση «Excellent» από τη Sustainable Fitch για το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων

Την υψηλότερη βαθμολογία της Sustainable Fitch εξασφάλισε η Τράπεζα Πειραιώς για το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων Ιουνίου 2026, μια εξέλιξη που ενισχύει το αποτύπωμά της στη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Η Sustainable Fitch απέδωσε στο πρόγραμμα την αξιολόγηση «Excellent», επιβεβαιώνοντας ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της ICMA για το 2025. Πρόκειται για το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τις εκδόσεις πράσινων τίτλων και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά.

Μέχρι σήμερα, η τράπεζα έχει προχωρήσει σε τέσσερις εκδόσεις πράσινων ομολόγων, συνολικού ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Από τα καθαρά έσοδα των εν ισχύ πράσινων ομολόγων, περίπου 1,2 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα, επιβεβαιώνοντας την ενεργή παρουσία της Πειραιώς στη συγκεκριμένη αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή την αξιολόγηση, υπογράμμισε: «Ο κλιματικός κίνδυνος αποτελεί πλέον ένα πραγματικό οικονομικό ζήτημα και όχι απλώς ένα περιβαλλοντικό θέμα. Στην Ελλάδα, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα διαμορφώνουν τις επενδυτικές ανάγκες στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών. Το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων μας έχει σχεδιαστεί ώστε να κινητοποιεί κεφάλαια για αυτή τη μετάβαση, υποστηρίζοντας έργα που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση της οικονομίας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Η αξιολόγηση “Excellent” από τη Sustainable Fitch αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση αυτής της προσέγγισης».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η επικαιροποίηση του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις εξελισσόμενες πρακτικές της αγοράς κεφαλαίων, τις κανονιστικές εξελίξεις και την ενισχυμένη στρατηγική βιωσιμότητας της Τράπεζας.

Το Πρόγραμμα ορίζει επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των πράσινων κτηρίων και των καθαρών μεταφορών, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και το στόχο της Τράπεζας για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.

Επιπλέον περιλαμβάνει σαφή δέσμευση ότι τουλάχιστον το 10% των εσόδων των ομολόγων θα κατευθύνεται σε έργα ευθυγραμμισμένα με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία, ενώ η Τράπεζα επιδιώκει την, κατά το δυνατό, ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων περιουσιακών στοιχείων με τα Κριτήρια Σημαντικής Συνεισφοράς (Substantial Contribution Criteria) και την αρχή “Do No Significant Harm” της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), όπως ο Στόχος 7 για την προσιτή και καθαρή ενέργεια, μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της ενεργειακήςαποδοτικότητας, ο Στόχος 9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές, μέσω βιώσιμων επενδύσεων, ο Στόχος 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, μέσω της προώθησης πράσινων κτηρίων και βιώσιμων λύσεων μεταφορών, καθώς και ο Στόχος 13 για τη δράση για το κλίμα, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στη βιώσιμη χρηματοδότηση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για την περίοδο 2026–2030 που αποσκοπεί σε κερδοφόρα ανάπτυξη και στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση «Excellent» από τη Sustainable Fitch, σε συνδυασμό με την παρουσία της Τράπεζας στην αγορά πράσινων ομολόγων, υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Πηγή: skai.gr

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