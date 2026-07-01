ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Στα 3 δισ. οι προσφορές στο βιβλίο

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 659,3 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 32% σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διέθεσε 15.513.493 νέες κοινές μετοχές σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η συνολική ζήτηση στην ίδια τιμή ανήλθε σε περίπου 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ιδιωτική τοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού της σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος επενδυτής και διαχειριστής υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξής της και, ειδικότερα, στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και άλλων συναφών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, πέραν όσων προβλέπονται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αξιοποίηση των καθαρών εσόδων αναμένεται να γίνει σταδιακά τα επόμενα έτη, ανάλογα με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την ωρίμανση των ευκαιριών ανάπτυξης που έχουν προσδιοριστεί. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία εκτιμά ότι τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν το αργότερο εντός 48 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8,84 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση των νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία. Η αύξηση πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, καθώς οι νέες μετοχές διατίθενται στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, συνολικού ύψους 650,48 εκατ. ευρώ, θα πιστωθεί στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, στον λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση, οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές, ενώ μαζί με την AXIA Ventures Group είχαν και τον ρόλο των συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης των νέων μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση την ακριβή ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων, καθώς και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/1129.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.