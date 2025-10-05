Το Ριάντ, η Μόσχα και άλλα 6 μέλη του ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσαν αύξηση της παραγωγής τους για το Νοέμβριο στη διάρκεια σημερινής βιντεοδιάσκεψης.

«Οι οκτώ συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή μια προσαρμογή της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα» για το Νοέμβριο σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής του Οκτωβρίου, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.