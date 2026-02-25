Το ΙΜΕ ΕΒΕΕ διενήργησε έρευνα για λογαριασμό της Visa με στόχο να εξετάσει τις επιχειρηματικές πληρωμές που πραγματοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πληρωμές με κάρτα φαίνεται να έχουν κερδίσει έδαφος αφού 1 στις 2 επιχειρήσεις τις επιλέγουν για την κάλυψη των επιχειρηματικών δαπανών.

Τρεις στις 10 ΜμΕ πληρώνουν πάνω από 50% των δαπανών τους μέσω καρτών

Από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις κάρτες για τις πληρωμές τους, περίπου 3 στις 10 πραγματοποιούν πάνω από 50% των δαπανών τους με αυτή τη μέθοδο. Η τάση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς 4 στις 10 επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ επιλέγουν τις κάρτες για να πληρώσουν πάνω από τις μισές τους δαπάνες, αναδεικνύοντας τον κομβικό τους ρόλο στην καθημερινή τους λειτουργία.

Πάνω από τις μισές ΜμΕ πραγματοποιούν online αγορές μέσω καρτών

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από 9 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποιούν online αγορές, με τις πληρωμές με κάρτα να αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο πληρωμής (54%). Ακολουθούν οι τραπεζικές συναλλαγές (48%) και η αντικαταβολή (σχεδόν 30%), ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια χρησιμοποιούνται σε μικρότερο βαθμό (σχεδόν 9%). Είναι αξιοσημείωτο πως στο σύνολο των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 χρόνια αξιοποιούν περισσότερο τα ψηφιακά πορτοφόλια σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Θετική επίδραση των καρτών στη λειτουργία των ΜμΕ

Συνολικά, το 42% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις κάρτες εκτιμά ότι η χρήση τους έχει θετική ή μάλλον θετική επίδραση στη λειτουργία τους.

Ευκολία και ταχύτητα ο κύριος λόγος επιλογής πληρωμών μέσω καρτών

Η συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ επισημαίνει ως βασικά πλεονεκτήματα των καρτών την ταχύτητα και την ευκολία στις συναλλαγές (74%), ενώ εξίσου σημαντικά αξιολογούνται ο καλύτερος έλεγχος των δαπανών (30%) και η μείωση της χρήσης μετρητών (18%). Η ασφάλεια και η προστασία από απάτες αναγνωρίζονται επίσης από ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (16%), καθιστώντας τις όχι μόνο πρακτικές αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες για τον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης.

Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης για τη χρήση εταιρικών καρτών

Ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (23%) δηλώνει ότι χρειάζεται κάποιου βαθμού ενημέρωση σχετικά με τη χρήση εταιρικών καρτών, γεγονός που υποδηλώνει ένα βασικό επίπεδο εξοικείωσης αλλά και περιθώριο για περαιτέρω καθοδήγηση. Παράλληλα, περίπου 15% των επιχειρήσεων εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση, υπογραμμίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών επιθυμεί να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πληρωμές με κάρτες.

Ο Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος του ΙΜΕ ΕΒΕΕ δήλωσε:

«Η μελέτη της Visa και του ΙΜΕ ΕΒΕΕ αποτυπώνει για πρώτη φορά τους τρόπους πληρωμής των επιχειρηματικών δαπανών (B2B) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στην καθημερινή λειτουργία των ΜμΕ, με τις κάρτες να αποκτούν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Η αυξημένη αξιοποίησή τους συνδέεται κυρίως με την ευκολία, την ταχύτητα και τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, ενώ παράλληλα αντανακλά τη γενικότερη στροφή των επιχειρήσεων προς πιο ψηφιακές πρακτικές πληρωμών. Την ίδια στιγμή, για ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και εξοικείωση με τις δυνατότητες που προσφέρουν.»

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η Visa λειτουργεί ως επιταχυντής ανάπτυξης για τις ΜμΕ, επενδύοντας σταθερά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργούν καθημερινά με μεγαλύτερη σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Οι ψηφιακές πληρωμές απλοποιούν τη διαχείριση στο ταμείο, μειώνουν τη χρήση και τους κινδύνους των μετρητών, προσφέρουν άμεση εικόνα των εισροών και βελτιώνουν τη ροή των ταμειακών διαθεσίμων. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά ουσιαστικό εργαλείο λειτουργικής οργάνωσης: μεταφράζεται σε καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα της επιχείρησης στην καθημερινή της λειτουργία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες και να αξιοποιούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους».

«Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Visa για τις εμπορικές πληρωμές στην Ευρώπη, η αποδοχή καρτών προσφέρει σημαντικά οφέλη στους εμπόρους, όπως ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, αυξημένα έσοδα και πωλήσεις. Αντίθετα, σχεδόν 1 στους 3 εμπόρους που δεν αποδέχονται πληρωμές με κάρτα ανέφεραν ότι έχασαν πωλήσεις λόγω της μη αποδοχής καρτών.», πρόσθεσε ο Νίκος Πετράκης.

Η Visa σε συνεργασία με το IME ΕΒΕΕ πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα διερεύνησης των τρόπων με τους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (0–49 άτομα προσωπικό) πληρώνουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες (B2B). Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 99,6% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την περίοδο 16/10/2025–26/11/2025, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 924 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αποποίηση ευθυνών

Οι μελέτες περιπτώσεων, οι συγκρίσεις, οι στατιστικές, η έρευνα και οι συστάσεις παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να βασίζονται σε λειτουργικές, μάρκετινγκ, νομικές, τεχνικές, φορολογικές, οικονομικές ή άλλες συμβουλές. Η Visa Inc. δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτό το έγγραφο, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την εμπιστοσύνη σε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται ως επενδυτικές ή νομικές συμβουλές και οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να ζητήσουν τη συμβουλή ενός αρμόδιου επαγγελματία όπου απαιτείται τέτοια συμβουλή. Αυτά τα υλικά και οι συστάσεις βέλτιστων πρακτικών παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτά για συμβουλές μάρκετινγκ, νομικές, κανονιστικές ή άλλες. Το προτεινόμενο υλικό μάρκετινγκ θα πρέπει να αξιολογείται ανεξάρτητα με βάση τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες και τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Visa δεν ευθύνεται για τη χρήση από μέρους σας του υλικού μάρκετινγκ, των συστάσεων βέλτιστων πρακτικών ή άλλων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε είδους σφαλμάτων, που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο.

Για τη Visa

H Visa (NYSE: V) είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, διευκολύνοντας συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών, εμπόρων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Η αποστολή της είναι να συνδέει τον κόσμο μέσω ενός ασφαλούς, καινοτόμου και αξιόπιστου δικτύου πληρωμών, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα και επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Περισσότερες πληροφορίες στο visa.gr και για τις δράσεις της Visa εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.