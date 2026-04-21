Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόνωσε τις πωλήσεις της Thales το α' τρίμηνο

Πωλήσεις καλύτερες των προσδοκιών εμφάνισε το α' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η Thales, αντλώντας ώθηση από την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης για αμυντικά συστήματα.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας είδε τα έσοδα της να σημειώνουν οργανική αύξηση 9,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, φτάνοντας τα 5,32 δισ. ευρώ, καθώς ο αμυντικός τομέας, που μόνος του πραγματοποίησε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων, ωφελήθηκε από έργα επέκτασης δυναμικότητας που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και αύξησαν τους ρυθμούς παραδόσεων.

Οι αναλυτές περίμεναν μικρότερη αύξηση των πωλήσεων, κατά 7,3% σε ετήσια βάση.

Ο οικονομικός διευθυντής Pascal Bouchiat κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δήλωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή συνιστά «θετική αβεβαιότητα» για τον όμιλο, καθώς πελάτες στην περιοχή ζητούν από τη Thales να αυξήσει τις προμήθειες εξοπλισμού, καθώς η σύγκρουση ενισχύει τους ρυθμούς χρήσης, αν και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ουσιαστική επίπτωση στα έσοδα είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ή το 2027.

Ωστόσο, νέες παραγγελίες που έλαβε η εταιρεία κατά το α' τρίμηνο του έτους δεν ικανοποίησε τους αναλυτές, καθώς διαμορφώθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο βασικός αμυντικός της τομέας κατέγραψε οργανική άνοδο 75% στα 2,24 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο τριμηνιαίες πωλήσεις 5,19 δισ. ευρώ και νέες παραγγελίες ύψους 4,85 δισ. ευρώ, βάσει των συγκλινουσών εκτιμήσεων.

Ο όμιλος διατήρησε, πάντως, αμετάβλητη την εκτίμησή του για την οργανική αύξηση των πωλήσεων στο σύνολο της οικονομικής χρήσης, στο 6%-7%.



