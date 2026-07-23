Τουρκία: Νέα σύλληψη δημοσιογράφου της DW

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος ερευνητικός δημοσιογράφος Αλιτζάν Ουλουντά, που εργάζεται για τη Deutsche Welle (DW), συνελήφθη ξανά στην Τουρκία για αναρτήσεις του αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

Η νέα σύλληψη του Ουλουντά προκαλεί έντονη ανησυχία στη Γερμανία, με εκπρόσωπο του Γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Η γερμανική πλευρά χαρακτηρίζει τη σύλληψη «ιδιαίτερα ανησυχητική», υπογραμμίζοντας το θέμα της ελευθερίας του Τύπου.

Ο δημοσιογράφος Αλιτζάν Ουλουντά (DW) συνελήφθη ξανά στην Τουρκία για αναρτήσεις του, αλλά αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.Ουλουντά: Στο επίκεντρο η ελευθερία του Τύπου



Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Γερμανία η νέα σύλληψη του γνωστού Τούρκου ερευνητικού δημοσιογράφου Αλιτζάν Ουλουντά, ο οποίος εργάζεται για τη Deutsche Welle (DW) ως δημοσιογράφος και δικαστικός συντάκτης. Εκπρόσωπος του Γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Πηγή: Deutsche Welle

Γερμανία: Αντιδράσεις για τη σύλληψη του ΟυλουντάΟ Ουλουντά συνελήφθη εκ νέου στην Άγκυρα, με τις τουρκικές αρχές να τον κατηγορούν για δήθεν ψευδείς αναφορές κατά της Δικαιοσύνης και για «υποκίνηση» μίσους στην κοινή γνώμη. Δραστηριοποιείται κυρίως στο δικαστικό ρεπορτάζ και είναι γνωστός για τις αποκαλύψεις του σχετικά με τη λειτουργία της τουρκικής Δικαιοσύνης.Εναντίον του εκκρεμούν πλέον δύο διαφορετικές ποινικές διαδικασίες. Η πρώτη δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί εάν θα επιστρέψει στην προφυλάκιση.DW και Βερολίνο ζητούν σεβασμό στην ελευθερία του ΤύπουΤο Γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να σέβεται η Τουρκία ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Deutsche Welle και όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εργάζονται χωρίς περιορισμούς και πιέσεις.Οι κατηγορίες και οι προηγούμενες διώξειςΟ δημοσιογράφος είχε αποφυλακιστεί τον Μάιο, ύστερα από τρίμηνη κράτηση στις φυλακές της Σηλυβρίας έξω από την Κωνσταντινούπολη. Στην υπόθεση εκείνη κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου, διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και δυσφήμηση της Τουρκίας. Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ασκούσε το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας και της ελευθερίας της έκφρασης.Τουρκία και Δικαιοσύνη: Κριτική για πολιτικές παρεμβάσειςΟ Ουλουντά θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς δικαστικούς συντάκτες της Τουρκίας. Τα τελευταία χρόνια έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική σε αυτό που περιγράφει ως «πολιτική εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με υποστηρικτές του, οι διώξεις στοχεύουν στη φίμωσή του.Η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, χαρακτήρισε τη νέα σύλληψη «βαθιά ανησυχητική» και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δημοσιογράφος θα έχει μια δίκαιη και ανεξάρτητη δικαστική διαδικασία.Πηγή: dpa, afp, dw.com

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