Ο Ίλον Μασκ δήλωσε την Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας του Χ (πρώην Twitter) ότι το ρεπορτάζ του CNBC, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, xAI, συγκέντρωσε 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικό γύρο χρηματοδότησης, είναι ψευδές.

Το πιο πρόσφατο δημοσίευμα του CNBC ανέφερε ότι η αύξηση κεφαλαίου προσέθεσε άλλα 5 δισ. δολάρια στα 10 δισ. του προηγούμενου γύρου, ανεβάζοντας την αποτίμηση της xAI στα 200 δισ. δολάρια. Ο Μασκ είχε επίσης διαψεύσει το προηγούμενο ρεπορτάζ του ίδιου καναλιού, το οποίο υποστήριζε ότι η εταιρεία επρόκειτο να συγκεντρώσει 10 δισ. δολάρια.

Η xAI, σε μια απάντηση που φάνηκε αυτοματοποιημένη, απάντησε σε αίτημα σχολιασμού του Reuters με τη φράση: "Legacy Media Lies" («Τα παραδοσιακά ΜΜΕ λένε ψέματα»). Ο ίδιος ο Μασκ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, όταν ρωτήθηκε από το Reuters.

Σύμφωνα με το CNBC, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται προορίζεται για την αγορά μονάδων γραφικών επεξεργασίας (GPU), οι οποίες αποτελούν τη βάση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρό, παρά τους φόβους για τη δημιουργία μιας «φούσκας AI», λόγω των υψηλών αποτιμήσεων και των τεράστιων επενδυτικών σχεδίων.

Η xAI, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2023 ως εναλλακτική στο ChatGPT της OpenAI, επενδύει επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη των δικών της υποδομών, αγοράζοντας γη στο Μέμφις του Τενεσί για την κατασκευή του υπερυπολογιστή Colossus, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει την «καρδιά» των μελλοντικών της συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



