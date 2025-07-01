Στην εκλογή νέων μελών του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC) κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025, στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «η νέα ηγεσία αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση του Επιμελητηρίου να προωθεί τα ελληνικά και ελληνοαμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα, να ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες και να στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη της κοινότητας».

«Το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2025-2026 αποτελείται από μια δυναμική ομάδα ηγετών, η οποία φέρνει μαζί της πλούσια εμπειρία, αφοσίωση και πάθος για την αποστολή του Επιμελητηρίου» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Εκτελεστικοί Αξιωματούχοι:

Chairman: Nick Katsanos, Seward and Kissel

Πρόεδρος: Eftihia Pylarinou-Piper, Red Apple Group

Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος: Peter Bazos, Southern Star Shipping

Αντιπρόεδρος: Humera Ahmed, LISCR

Ταμίας: Antony Contomichalos, MacArthur Management

Γραμματέας: Daniel Tadros, The American P&I Club

Chairs Advisory Committee:

Clay Maitland, International Registries

Nancy Papaioannou, NAMA Consulting

«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη για την επιτυχία των κορυφαίων εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, όπως το Ετήσιο Gala Person of the Year, το Shipping Conference HACC-NACC, επαγγελματικά πάνελ, πολιτιστικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Παράλληλα, το Επιμελητήριο παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, στην εμβάθυνση των συνεργασιών σε βασικούς τομείς όπως η ναυτιλία, τα χρηματοοικονομικά, η ακίνητη περιουσία, η τεχνολογία και το εμπόριο, στη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών δικτύωσης και εκπαίδευσης για τα μέλη του».

"Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με αυτήν την εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι είναι βαθιά αφοσιωμένοι στην αποστολή του Επιμελητηρίου," δήλωσε η Eftihia Pylarinou-Piper, Πρόεδρος του HACC. "Μαζί θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες μέσα στην Ελληνοαμερικανική κοινότητα, προωθώντας την ανάπτυξη και τη συνεργασία σε όλους τους κλάδους."

