Η Airbnb προχωρά σε χρηματοδότηση προς τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership, με στόχο την ενίσχυση των εργασιών στον ιστορικό Λόφο του Λυκαβηττού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η επένδυση αποτελεί μέρος ενός στοχευμένου προγράμματος αναβάθμισης για την ευκολότερη πρόσβαση και την καλύτερη εμπειρία των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης της Αθηνας, σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σημεία του κέντρου της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Δήμο Αθηναίων, η Airbnb στηρίζει οικονομικά την αποκατάσταση πολλών διαφορετικών σημείων του Λυκαβηττού, συμπεριλαμβανομένου του ξύλινου φράχτη κατά μήκος ολόκληρου του λόφου, ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως φυσική είσοδος αλλά και ως συμβολικό κατώφλι προς ένα από τα πιο εμβληματικά ανοιχτά πολιτιστικά μνημεία της πόλης. Το έργο αναμένεται να εξασφαλίσει μία πιο ομαλή πρόσβαση για επισκέπτες και κατοίκους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός σημαντικού πολιτιστικού και πράσινου τοπόσημου της Αθήνας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας για τη συνεργασία με την Airbnb, τόνισε: «Ο Λόφος του Λυκαβηττού δεν αποτελεί μόνο έναν πράσινο χώρο αναψυχής για τους Αθηναίους, αλλά κι έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Έχουμε, ήδη, αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας στην περιοχή.

Έχουμε φυτέψει περισσότερα από 1.250 νέα δέντρα, έχουμε επισκευάσει δεκάδες ξύλινα γεφυράκια και έχουμε αποκαταστήσει τα αρδευτικά συστήματα στο μεγαλύτερο μέρος του Λόφου, τα οποία παρουσίαζαν προβλήματα από τη δεκαετία του 2000. Με τη συνεργασία της Airbnb κάνουμε ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της εικόνας και της πρόσβασης στον Λόφο του Λυκαβηττού, μια περιοχή-σύμβολο της πόλης μας».

Ο Λόφος του Λυκαβηττού αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, καθώς το Θέατρο φιλοξενεί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες συναυλίες, φεστιβάλ και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της πόλης, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες ένα μοναδικό πράσινο καταφύγιο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συνεργασία της Airbnb με τον Δήμο Αθηναίων επιβεβαιώνει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για τη δημιουργία ενός πιο όμορφου και πιο προσβάσιμου δημόσιου χώρου, που θα συνεχίσει να εμπνέει και να ενώνει τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης.

H Valentina Reino, επικεφαλής Public Policy & Campaign για την Airbnb σε Ιταλία, Ελλάδα και Νότια Ευρώπη, δήλωσε για τη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων: «Στην Airbnb πιστεύουμε στη δύναμη των πόλεων και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σε μία πιο υπεύθυνη και βιώσιμη μορφή ταξιδιού, να αναδεικνύουμε την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και να ενισχύουμε την εμπειρία των επισκεπτών, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινότητα των κατοίκων. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων για την αποκατάσταση του Λόφου του Λυκαβηττού αντικατοπτρίζει έμπρακτα αυτήν τη δέσμευση.

Με τη συνεισφορά μας στην ανακατασκευή των μονοπατιών, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ένα πιο προσβάσιμο περιβάλλον για όλους, διατηρώντας παράλληλα έναν από τους πιο εμβληματικούς και πράσινους χώρους της Αθήνας, όπου οι τουρίστες και οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαμβάνουν μία από τις πιο ωραίες θέες της πόλης από ψηλά. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον μοναδικό χαρακτήρα κάθε πόλης, ενθαρρύνουν ουσιαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και συμβάλλουν στη δημιουργία φιλόξενων δημόσιων χώρων που ενώνουν ανθρώπους και κοινότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

