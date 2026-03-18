Η Microsoft εξετάζει το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής εναντίον του συνεργάτη της, OpenAI, και της Amazon, σχετικά με μια συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να παραβιάζει την αποκλειστική σύμβαση cloud με τη δημιουργό του ChatGPT, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη.

Τον περασμένο μήνα, η Amazon και η OpenAI υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας που καθιστά την Amazon Web Services (AWS) τον αποκλειστικό τρίτο πάροχο cloud για το Frontier, την επιχειρηματική πλατφόρμα της OpenAI για τη δημιουργία και τη λειτουργία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents).

Η διαμάχη επικεντρώνεται στο κατά πόσον η OpenAI μπορεί να προσφέρει το Frontier μέσω της AWS χωρίς να παραβιάζει τη συνεργασία με τη Microsoft, η οποία απαιτεί την πρόσβαση στα μοντέλα της start-up να γίνεται μέσω της πλατφόρμας cloud Azure, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT που επικαλείται πηγές.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα. Η Microsoft, η Amazon και η OpenAI δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το παρασκήνιο της κόντρας

Οι FT ανέφεραν ότι στελέχη της Microsoft θεωρούν πως αυτή η προσέγγιση δεν είναι εφικτή και θα παραβίαζε το πνεύμα, αν όχι το γράμμα της συμφωνίας τους, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες για την επίλυση της διαφοράς χωρίς δικαστικές διαμάχες πριν από την κυκλοφορία του Frontier.

«Γνωρίζουμε το συμβόλαιό μας», δήλωσε στην εφημερίδα άτομο που γνωρίζει τις θέσεις της Microsoft. «Θα τους μηνύσουμε αν το παραβιάσουν. Αν η Amazon και η OpenAI θέλουν να στοιχηματίσουν στη δημιουργικότητα των δικηγόρων τους, θα πόνταρα σε εμάς, όχι σε αυτούς».

Η Microsoft ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές της OpenAI, διοχετεύοντας 1 δισ. δολάρια στην εταιρεία το 2019 και 10 δισ. δολάρια στις αρχές του 2023. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια μη δεσμευτική συμφωνία υπό νέους όρους, ανοίγοντας τον δρόμο για την OpenAI να υπογράψει συμφωνίες με τη SoftBank, τη Nvidia και την Amazon.

Η επίσημη στάση

Σε κοινή δήλωση τον περασμένο μήνα, η Microsoft και η OpenAI ανέφεραν ότι η Microsoft διατηρεί την «αποκλειστική άδεια και πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία όλων των μοντέλων και προϊόντων της OpenAI» και ότι το Azure παραμένει ο αποκλειστικός πάροχος cloud για τα μοντέλα της OpenAI.

Παρόλο που η δήλωση επεδίωκε να περιγράψει τα όρια της συνεργασίας που θα μπορούσαν να αναλάβουν η Amazon και η OpenAI χωρίς τη συμμετοχή του Azure, σημείωνε ότι η Microsoft είναι «ενθουσιασμένη» για το τι θα δημιουργήσουν οι δυο τους και ότι το Frontier θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Azure.

Πηγή: skai.gr

