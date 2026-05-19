Mercedes και VW: Στροφή στη βιομηχανία όπλων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει πάνω από 108 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα το 2026.

Κατασκευαστές και προμηθευτές εξετάζουν τη μετάβαση στην αμυντική τεχνολογία λόγω μειωμένων πωλήσεων, υψηλού κόστους ηλεκτροκίνησης και των αυξημένων αμυντικών δαπανών.

Οι προμηθευτές αυτοκινήτων βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάδοσης και υποβοήθησης οχημάτων εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς τον αμυντικό τομέα. Επίκειται εξαγορά μονάδας της VW για την κατασκευή εξαρτημάτων του Iron Dome;Έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα δείχνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει για την άμυνα, μόνο το 2026, περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια ευρώ.Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι προμηθευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά αμυντικής τεχνολογίας ή ήδη σχεδιάζουν να το πράξουν. Οι δύο βασικοί λόγοι είναι οι μειούμενες πωλήσεις, το μεγάλο κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και η μεγάλη πίτα των σχεδιαζόμενων αμυντικών δαπανών, από την οποία οι κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο.



Ειδικοί εκτιμούν ότι ιδίως για τον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτων, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανή κρίση, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα, στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάδοσης και υποβοήθησης οχημάτων και οδηγών. Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα Ψυχρού Πολέμου δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τη δυνατότητα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσα από τη δραστηριοποίηση στην πολεμική βιομηχανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Mercedes: Μείωση κερδών σχεδόν 50%Ανάμεσα σε αυτές η Mercedes-Benz, η οποία δείχνει να εξετάζει σοβαρά μια δραστηριοποίηση στη βιομηχανία όπλων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Όλα Κελένιους δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal την Παρασκευή ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη θα πρέπει, επομένως, να τονώσει το «αμυντικό της προφίλ»: «Αν μπορούμε να παίξουμε θετικό ρόλο σε αυτό, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού.Ας σημειωθεί ότι το 2025, τα κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα τη Στουτγάρδη συρρικνώθηκαν σχεδόν κατά 50%. Σε σύγκριση με το 2024, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5,3 δισεκατομμύρια το οικονομικό έτος 2025. Δυσκολίες αντιμετωπίζει και η Daimler Truck, με τον όμιλο να καταγράφει μείωση κερδών κατά 80% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.Στρατηγικός τομέας ανάπτυξηςΣε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση, η Mercedes-Benz επεσήμανε ότι αναπτύσσει και παράγει κυρίως πολιτικά οχήματα και πως οι όποιες δραστηριότητές της στον τομέα ασφάλειας και άμυνας αποτελούν στρατηγικό τομέα ανάπτυξης που διαμορφώνεται σε συνεργασία με εταίρους.«Με τροποποιήσιμα οχήματα για αποστολές ασφάλειας και άμυνας ενισχύουμε την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες – εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και θέσεις εργασίας στις μονάδες παραγωγής μας», αναφέρει η απάντηση του γερμανικού κατασκευαστή, δίνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα το G-Class, το οποίο στην στρατιωτική του εκδοχή χρησιμοποιείται διεθνώς από πολλές χώρες. Η ανακοίνωση καταλήγει: «Για πολλά χρόνια, πλαίσια οχημάτων έχουν διατεθεί σε εξειδικευμένες εταιρείες "που τα τροποποιούν και τα διαθέτουν στην αγορά για διάφορες στρατιωτικές εφαρμογές με δική τους ευθύνη και δική τους επωνυμία"».Πώληση εργοστασίου της VW στην ισραηλινή Rafael;Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Όλα Κελένιους προέβλεψε ότι ο τομέας της άμυνας θα αντιπροσωπεύει μόνο μικρό μερίδιο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Mercedes-Benz σε σύγκριση με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετικά περιορισμένη, αλλά σημαντική συμβολή στα ετήσια έσοδά μας».Η Mercedes-Benz δεν είναι η μόνη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που βλέπει μέλλον στην αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Όλιβερ Μπλούμε, η VW βρίσκεται ήδη σε επαφή με κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων. Το γερμανικό εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche εκτιμά ότι η εξαγορά του εργοστασίου της VW στο Όσναμπρικ από την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο, οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να κατασκευάζουν εκεί εξαρτήματα για το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, στο πλαίσιο δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αεράμυνας.Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της VW αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατασκευής οχημάτων στρατιωτικών μεταφορών: «Δεν μιλάμε για άρματα μάχης», κατέστησε σαφές ο Όλιβερ Μπλούμε.Πηγές: dpa, afp

