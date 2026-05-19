ΔΕΗ Fiber: Το ίντερνετ από τη ΔΕΗ τώρα και με σταθερό τηλέφωνο

Με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) εμπλουτίζεται το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet από τη ΔΕΗ, δίνοντας στους συνδρομητές του την δυνατότητα να συνδυάσουν internet υπερυψηλών ταχυτήτων με υπηρεσίες φωνής. Με μόνο 4 ευρώ/μήνα για σταθερή τηλεφωνία, το ΔΕΗ Fiber διατηρεί τον internet-first χαρακτήρα του, προσφέροντας τη φωνή ως πρόσθετη επιλογή επιτρέποντας στους καταναλωτές να διαμορφώνουν το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, αξιόπιστη εμπειρία συνδεσιμότητας και υπηρεσιών φωνής, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ.

O αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης, δήλωσε σχετικά: «Με την προσθήκη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Add On), το ΔΕΗ Fiber ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που προσφέρει, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στους πελάτες, ώστε να επιλέγουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε το υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες με προσιτές τιμές και υψηλή ποιότητα εμπειρίας».

Σταθερή τηλεφωνία νέας γενιάς

Το βασικό Add On της νέας υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον Add On με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς.

Υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, με επιλογή διατήρησης του ίδιου αριθμού ή νέας αριθμοδότησης, αναγνώριση κλήσης, προώθηση, αναμονή κλήσης και κλήσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας πλήρη και οικεία εμπειρία χρήσης για τον τελικό πελάτη. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται εύκολα μέσω μιας απλής αίτησης, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber.

Πρόγραμμα Περιγραφή Μηνιαία Τιμή

Βασικό

Add On τηλεφωνίας

Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά

σταθερά και κινητά € 4

Add On διεθνών κλήσεων

Πρόσθετη υπηρεσία με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς € 10

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές €17,90, €19,90 και €52,90 αντίστοιχα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία.

Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση και προσιτές τιμές.

Πρόγραμμα Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Μηνιαία Τιμή

ΔΕΗ Fiber 500Mbps 500 Mbps 250 Mbps €17,90

ΔΕΗ Fiber 1Gbps 1 Gbps 500 Mbps €19,90

ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps 2,5 Gbps 1,25 Gbps €52,90

Διαθεσιμότητα σε 42 περιοχές της Ελλάδας - Συνεχής επέκταση σε νέες περιοχές

Από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχει περάσει το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service) σε 42 περιοχές, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή το γραφείο τους και να ενεργοποιήσουν εύκολα τις υπηρεσίες που επιθυμούν στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Πηγή: skai.gr

