Ματαιώθηκε και επίσημα η συμφωνία μεταξύ Aktor και Prodea για την πώληση ακινήτων ύψους 579 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, μέσω ξεχωριστών ανακοινώσεων, οι εταιρείες ανακοίνωσαν τη ματαίωση της συμφωνίας απόκτησης από την Aktor 39 ακινήτων της Prodea έναντι 579,4 εκατ. ευρώ, μετά από σχετική ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aktor αποφάσισε να προχωρήσει σε ακύρωση της εν λόγω συμφωνίας επειδή κρίθηκε ότι στην τελική της μορφή, τα περιθώρια κέρδους δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

Prodea:

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί

Aktor:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.8.2025 ανακοινώσεων της Εταιρείας αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο (η «Συμφωνία Πλαίσιο) που συνήψε με την εταιρεία Prodea («Prodea»), με την οποία η Εταιρεία, μέσω θυγατρικών της, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποία τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

