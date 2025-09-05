Μασκ: Αστρονομικό πακέτο αμοιβής 1 τρισ. δολαρίων

Η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla πρότεινε νέο πακέτο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο Ίλον Μασκ, αξίας έως και 1 τρισ. δολαρίων, ένα πρωτοφανές νούμερο ακόμη και για τα αμερικανικά εταιρικά δεδομένα.

Πάντως, η από καιρό αναμενόμενη πρόταση, που έχει σχεδιαστεί για να «κινητροδοτήσει» τον Μασκ να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα χρόνια, θέτει μια σειρά από φιλόδοξες προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχει το αστρονομικό αυτό νούμερο, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της επιχείρησης ρομποτικών ταξί της Tesla και της αύξησης της αγοραίας αξίας της εταιρείας σε τουλάχιστον 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα. Το σχέδιο υλοποίησης εκτείνεται σε ορίζοντα δεκαετίας.

Οι πρόσθετες μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα ενίσχυαν το μερίδιό του στην Tesla σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της Παρασκευής. Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να φτάσει σε τέτοιο μερίδιο.

Το σχέδιο υπόσχεται τεράστια οικονομικά οφέλη και αυξημένο έλεγχο στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, μετά την ακύρωση του προηγούμενου πακέτου αποδοχών ύψους 50 δισ. δολαρίων από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Ενόσω η Tesla ασκεί έφεση, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβής, όπως ένα ενδιάμεσο πακέτο μετοχών τον Αύγουστο αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Τα κίνητρα του νέου σχεδίου στοχεύουν να διατηρήσουν τον Μασκ επικεντρωμένο στην Tesla, ενώ η εταιρεία επιδιώκει ανάπτυξη σε νέες αγορές, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάθεση της Παρασκευής περιλάμβανε επίσης μη δεσμευτική πρόταση των μετόχων για μερίδιο της Tesla στην νεοφυιή xAI του Μασκ, ιδέα που έχει συζητήσει και ο ίδιος.

Η νέα συμφωνία, σχολιάζει το Bloomberg, υπογραμμίζει την κυριαρχία του Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις πολλαπλές ενασχολήσεις του. Από το 2008, ο Μασκ παραμένει CEO της Tesla, ενώ ταυτόχρονα ηγείται των SpaceX, xAI, Neuralink και Boring Co. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον Μάιο είχε δηλώσει ότι δεσμεύεται να παραμείνει στα ηνία της Tesla για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Η μετοχή της Tesla έχει σημειώσει πτώση 16% από τις αρχές του έτους έως την Πέμπτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.