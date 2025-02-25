Σε μια επιχειρηματική συμφωνία η οποία αφορά στην πώληση της συμμετοχής της στη Μαρίνα Ζέας Α.Ε. (25%) προς την πλειοψηφούσα μέτοχο D Marinas Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ).

Η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον την αύξηση κατά περίπου 40% του ετήσιου σταθερού μισθώματος που καταβάλλει η μισθώτρια Μαρίνα Ζέας Α.Ε στην ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της μαρίνας.

Ως προς τη διαδικασία και τη διασφάλιση της νομιμότητας της συναλλαγής, συνέδραμαν την ΕΤΑΔ η εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Deloitte Business Solutions S.A, και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

Η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΤΑΔ για τη βέλτιστη ανάπτυξη και διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της και εξασφαλίζει σημαντική αύξηση των εσόδων της ΕΤΑΔ μέσω της ρευστοποίησης ενός μειοψηφικού μεριδίου. Επιπλέον, η επένδυση της D Marinas Hellas θα συμβάλει στη διαρκή ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Ζέας, μιας κορυφαίας μαρίνας στην Αττική.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το στρατηγικό μας όραμα για τη μεγιστοποίηση της αξίας των ακινήτων της ΕΤΑΔ, προς την κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης κερδοφορίας. Σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο, αποφέροντας σημαντικά οφέλη σε όλους τους μετόχους, ενώ επαυξάνει ουσιωδώς την αξία του χαρτοφυλακίου μας».

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Κουτσοδόντης, διευθυντής της D-Marin στην Ελλάδα σχολίασε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε αυτή τη συναλλαγή με την ΕΤΑΔ. Η κίνηση αυτή δείχνει την ισχυρή μας πίστη στην αγορά μαρίνων της Ελλάδας. Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στη μελλοντική επιτυχία και ανάπτυξη του κλάδου, μέσω της διαρκώς καινοτόμου στρατηγικής μας».

Η Μαρίνα Ζέας, γνωστή και ως Πασαλιμάνι, είναι μία από τις πιο γνωστές μαρίνες της Ελλάδας και βρίσκεται στον Πειραιά. Είναι ένας πολυσύχναστος τουριστικός και ναυτικός προορισμός, όπου ελλιμενίζονται πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά. Καλύπτοντας θαλάσσια έκταση που φθάνει τα 225 στρέμματα στην περιοχή της Φρεατίδας και του Πασαλιμανιού με μέγιστο βάθος 8 μέτρων, η Μαρίνα διαθέτει 670 θέσεις ελλιμενισμού σε σταθερές και πλωτές προβλήτες. Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας Ζέας καλύπτει μία έκταση 40 στρεμμάτων, ενώ διαθέτει χώρους στάθμευσης για τους ιδιοκτήτες των σκαφών και τους επισκέπτες, εστιατόρια, καφετέριες, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, καθώς και μια σειρά από εμπορικά καταστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

