ΕΚΤΕΡ: Προσωρινός ανάδοχος του έργου αναβάθμισης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και την κατασκευή της Αίθουσας Αναζωογόνησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 3.675.158 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των δημοσίων νοσοκομείων και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των υποδομών φροντίδας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για χιλιάδες πολίτες της Ηπείρου και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας.

« Η επιλογή της ΕΚΤΕΡ για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας κατασκευής που χαρακτηρίζουν την εταιρεία σε κάθε της έργο.Με μακρά εμπειρία και υψηλή κατάρτιση στον κλάδο των κτιριακών έργων, σταθερή παρουσία δεκαετιών στον τομέα των τεχνικών έργων και έμφαση στην καινοτομία και τη λειτουργικότητα, η ΕΚΤΕΡ καλείται να συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε έργα στρατηγικής σημασίας στην περιοχή της Ηπείρου. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προστίθεται σε ένα ευρύ και διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο νοσοκομειακών έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη βαθιά τεχνογνωσία και τη διαχρονική παρουσία της στον τομέα των υποδομών υγείας. Στο ενεργητικό της εταιρείας περιλαμβάνονται έργα κατασκευής, αναβάθμισης και ιατροτεχνικού εξοπλισμού σε σημαντικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΓΣΝΘ), το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία”, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, καθώς και τα Γενικά Νοσοκομεία Αγρινίου, Μυτιλήνης, Πατρών, Χαλκίδας και Χαλκιδικής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

