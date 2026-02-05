Την παραχώρηση ποσοστού στο κατασκευαστικό έργο του ΒΟΑΚ (τμήμα Χανιά - Ηράκλειο) στον Όμιλο Aktor και τη Metlen προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής που κατέχει στις εταιρείες Παραχώρησης «Δικταίον Παραχωρήσεις Μ.Α.Ε.» και Λειτουργίας «Δικταίον Λειτουργία Μ.Α.Ε.», του οδικού τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η νέα μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής:

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: 40%

• Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.: 24%

• Metlen Energy & Metals Α.Ε.: 24%

• Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Α.Ε.: 12%

Όσον αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα υποκατασταθεί από νέο εταιρικό σχήμα υπό την επωνυμία «ΤΕΡΝΑΑΚΤΩΡ-ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» αποτελούμενο από τους:

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 40%,

Άκτωρ με 30% και

ΜΕΤΚΑ με 30%

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες του έργου.

