Alpha Asset Management: Ισχυρή ανάπτυξη το 2024

Η Alpha Asset Management, θυγατρική του ομίλου Alpha Bank, ανακοίνωσε ότι για το 2024 τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση άγγιξαν τα 6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 39%, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση στο μερίδιο αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την εισροή κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά Aμοιβαίων Kεφαλαίων, το μερίδιο της Alpha Asset Management ενισχύθηκε κατά 65 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 22,5% επί του συνόλου της αγοράς (23,5% εξαιρουμένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς). Παράλληλα, η εισροή κεφαλαίων ανήλθε στα 1,1 δισ. ευρώ σε όλες τις κατηγορίες των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Ομολογιακά, Μικτά και Μετοχικά – κατατάσσοντας την εταιρεία στη δεύτερη θέση καθαρών πωλήσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εξαιρουμένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς) μεταξύ των Ελλήνων Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας.

Πρωτιά για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια σημείωσαν υψηλές αποδόσεις, ανταμείβοντας τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιλέγουν να εμπιστευτούν τις στρατηγικές της εταιρείας.

Ειδικότερα για το 2024, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Global Blue Chips Μετοχικό, Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό, Global Allocation Μικτό, (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR, Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων, και Ελληνικό Ομολογιακό κατέλαβαν την κορυφαία θέση αποδόσεων σε σχέση με αντίστοιχα Αμοιβαία Κεφάλαια της ελληνικήςαγοράς υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για αριστεία.

Σημαντική ανάπτυξη στις υπόλοιπες κατηγορίες

Η υιοθέτηση και αξιοποίηση κριτηρίων βιωσιμότητας παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Alpha Asset Management. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προωθούν ESG χαρακτηριστικά διαμορφώθηκαν στα τέλη του έτους σε 313 εκατ. ευρώ φέρνοντας την εταιρεία στην πρωτη γραμμή των πράσινων επενδυτικών προϊόντων.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση θεσμικών επενδυτών αυξήθηκαν κατά 17% το 2024, φτάνοντας το 1 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας τόσο την ενίσχυση των σχέσεων της εταιρείας με τους υφιστάμενους πελάτες όσο και την προσέλκυση νέων πελατών, διευρύνοντας παράλληλα τη γεωγραφική της παρουσία και το αποτύπωμα της στην αγορά.

Ο CEO της Alpha Asset Management, Παναγιώτης Αντωνόπουλος δήλωσε: «Η Alpha Asset Management ευχαριστεί θερμά τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις. Στόχος μας για το 2025 παραμένει η δημιουργία διαρκούς αξίας για τους πελάτες μας. Η δυναμική μας ανάπτυξη την προηγούμενη χρονιά επιβεβαιώνει την εξειδίκευσή μας και ενδυναμώνει τη θέση μας ως τον αξιόπιστο και προτιμώμενο συνεργάτη στον τομέα των επενδύσεων».

