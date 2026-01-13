Τα κέρδη της JPMorgan ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι έμποροι της επωφελήθηκαν από τις ασταθείς αγορές.

Οι αγορές παρουσίασαν απότομες διακυμάνσεις τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για φούσκα στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης μετά από δύο χρόνια ευρείας ανόδου. Οι προειδοποιήσεις του CEO ότι οι μετοχές επρόκειτο να υποστούν διόρθωση ενθάρρυναν επίσης τους επενδυτές να εξισορροπήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

«Η αμερικανική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντίμον σε μια ανακοίνωση. «Αν και οι αγορές εργασίας έχουν υποχωρήσει, οι συνθήκες δεν φαίνεται να επιδεινώνονται. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και οι επιχειρήσεις παραμένουν γενικά υγιείς».

Τα έσοδα της JPMorgan από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 17% το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 40%, ωθούμενες από τα υψηλότερα έσοδα σε όλα τα προϊόντα, ιδίως στο Prime. Τα σταθερά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, σημειώνει το Reuters.

Η δραστηριότητα prime brokerage στη Wall Street επωφελήθηκε από την άνοδο των αποτιμήσεων των εταιρειών σε όλους τους τομείς.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ κατέγραψε κέρδη 5,23 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σε προσαρμοσμένη βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 5 δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Πηγή: skai.gr

