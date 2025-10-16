Ηνωμένο Βασίλειο: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την καρκινογόνα παιδική πούδρα

Μαζική αγωγή από 3.000 άτομα κατατέθηκε κατά του φαρμακευτικού κολοσσού Johnson & Johnson, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την κατηγορία πως η εταιρεία πωλούσε εν γνώσει της παιδική πούδρα μολυσμένη με αμίαντο.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Johnson & Johnson (J&J) γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1960 ότι το ταλκ με ορυκτά που πουλούσε συνδέεται με καρκίνο.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για αυτό, η J&J δεν εξέδωσε ποτέ προειδοποιήσεις στη συσκευασία της παιδικής πούδρας, αλλά αντίθετα ξεκίνησε επιθετικές εκστρατείες μάρκετινγκ που παρουσίαζαν την πούδρα ως σύμβολο αγνότητας και ασφάλειας.

Η J&J αρνείται την κατηγορία, καθώς και οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι πώλησε εν γνώσει της παιδική πούδρα μολυσμένη με αμίαντο.

Σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους της εταιρείας, αναφέρεται ότι η παιδική πούδρα της «συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα ρυθμιστικά πρότυπα, δεν περιέχει αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Πάντως, η πώληση της παιδικής πούδρας που περιέχει ταλκ σταμάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023.

Αντίστοιχες δικαστικές διαμάχες υπήρξαν και στις ΗΠΑ, με τους ενάγοντες να αποζημιώνονται με δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία κέρδισε την έφεση σε κάποιες περιπτώσεις.

Οι δικηγόροι των εναγόντων εκτιμούν ότι η ζημία στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να φτάσει τα εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες και ότι η αγωγή μπορεί να μείνει στην ιστορία της Βρετανίας.

Τι αφορά η αγωγή

Οι ισχυρισμοί για τη σχέση μεταξύ του ταλκ και του καρκίνου επικεντρώνονται στον αμίαντο, μια γνωστή αιτία καρκίνου. Το ταλκ, που χρησιμοποιούνταν στα προϊόντα της J&J, είναι ένα φυσικό ορυκτό που συχνά εξορύσσεται κοντά σε κοιτάσματα αμιάντου. Τα ορυκτά αμιάντου σε ινώδη μορφή, που μοιάζουν με βελόνες, είναι αυτά που συνδέονται με τον καρκίνο.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η J&J είχε εντοπίσει αμίαντο στην παιδική πούδρα ήδη από τη δεκαετία του 1960. Ένα εσωτερικό έγγραφο του 1973, που αποκαλύπτει το BBC φέρεται να αναφέρει: «Η πούδρα για μωρά μας περιέχει θραύσματα ταλκ που μπορούν να ταξινομηθούν ως ίνες. Περιστασιακά, είναι δυνατή η αναγνώριση υπο-ιχνών τερεμολίτη ή ακτινόλιθου...».

BBC

Η J&J ισχυρίζεται ότι η επιστολή αυτή αναφερόταν στις πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία, οι οποίες θα καθόριζαν τις ίνες του ταλκ ως αμίαντο και πως αυτό θα ήταν λάθος.

Την ίδια χρονιά, τα στελέχη της εταιρείας συζητούσαν για ένα πιθανό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια μέθοδο που αποσκοπούσε στην απομάκρυνση των ινών αμιάντου από το ταλκ. Στο τέλος της επιστολής, αναφερόταν:

«Ίσως θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε το όλο θέμα εμπιστευτικό, αντί να επιτρέψουμε τη δημοσίευσή του με τη μορφή διπλώματος ευρεσιτεχνίας και, ως εκ τούτου, να το μάθει όλος ο κόσμος».

BBC

Η J&J υποστηρίζει ότι αυτές οι συζητήσεις ήταν εμπιστευτικές, διότι ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά μεγάλη αξία, εάν η νέα μέθοδος ήταν αποτελεσματική. Τελικά, η μέθοδος δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική.

Αντί να αναγράφει προειδοποιήσεις στη συσκευασία, η αγωγή ισχυρίζεται ότι η J&J απέκρυψε τον κίνδυνο για δεκαετίες και μεγιστοποίησε τα κέρδη της.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ύπαρξη καρκινογόνων ινών στην πούδρα για μωρά, η ομάδα μάρκετινγκ της εταιρείας συζητούσε τρόπους αύξησης των πωλήσεων.

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, το μάρκετινγκ στις ΗΠΑ επικεντρώθηκε στην πώληση «αγνής και απαλής» πούδρας για νεογέννητα μωρά, ενώ στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 στράφηκε στις Αφροαμερικανές γυναίκες.

Το 2008, ένα εσωτερικό email, το οποίο επίσης είδε το BBC, αναφέρει:

«Στην πραγματικότητα, το ταλκ δεν είναι για χρήση σε/γύρω από μωρά, είναι ανησυχητικό... Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να το ονομάζουμε πούδρα για μωρά και να το έχουμε στο ράφι με τα προϊόντα για μωρά».

BBC

Η J&J αναφέρει ότι αυτή η συζήτηση αφορούσε τον κίνδυνο ασφυξίας, ο οποίος ήταν σπάνιος αλλά γνωστός εκείνη την εποχή για όλα τα προϊόντα σε μορφή πούδρας, και ότι υπήρχε σχετική προειδοποίηση στη φιάλη.

Επίσης, σε έγγραφα που υπάρχουν στην αγωγή φαίνεται πως ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα στελέχη της J&J πίεζαν την αμερικανική ρυθμιστική αρχή Food and Drug Administration (FDA) να αποδεχθεί χαμηλότερα πρότυπα ευαισθησίας, ώστε οι δοκιμές να μην ανιχνεύουν μικρές ποσότητες ινών αμιάντου.

«Η μητέρα μου το χρησιμοποιούσε, όπως και εγώ»

Πολλοί από τους ενάγοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν ή χάσει τη ζωή τους από καρκίνο, που σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται κυρίως με την έκθεση στον αμίαντο.

Όπως αναφέρουν, χρησιμοποιούσαν την παιδική πούδρα της J&J για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η 63χρονη Σιομπχάν Ράιαν θυμάται πως, ως νεαρή μητέρα, εμπιστευόταν την πούδρα για μωρά της J&J. «Η μητέρα μου τη χρησιμοποιούσε και εγώ τη χρησιμοποιούσα. Είχε ωραία μυρωδιά και ήταν απαλή και υπέροχη. Όταν γεννήθηκαν τα μωρά μου, τη χρησιμοποίησα και σε αυτά. Νόμιζα ότι έκανα το καλύτερο για τα παιδιά», λέει στο BBC.

«Ήταν ένα μεγάλο σοκ. Απλά αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε. Δεν μπορούσα να πιστέψω όταν ο γιατρός μού είπε ότι είχα καρκίνο των ωοθηκών στο τέταρτο στάδιο», συνέχισε.

Η Σιομπχάν, όπως και οι άλλοι ενάγοντες σε αυτή την υπόθεση, πιστεύουν πως ο καρκίνος προκλήθηκε από τη χρήση της πούδρας της J&J. «Ήξεραν ότι ήταν μολυσμένη και παρ' όλα αυτά την πούλησαν σε νέες μητέρες και τα μωρά τους», καταγγέλλει.

