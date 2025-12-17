Alpha Bank: 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Alpha Bank, συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελώντας τη μακροβιότερη ιδιωτική Τράπεζα στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η επέτειος τιμήθηκε σήμερα με ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας καθώς και στελεχών της Τράπεζας.

Από τις 2 Νοεμβρίου 1925, με την εισαγωγή των μετοχών της τότε Τράπεζας Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως μέχρι σήμερα, η Alpha Bank έχει συνδέσει τη διαδρομή της με τις σημαντικότερες περιόδους της ελληνικής οικονομικής ιστορίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις κρίσεις, και τελικά, τη μετάβαση σε μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Πρόκειται για μία αδιάρρηκτη σχέση με την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και την κεφαλαιαγορά, τονίζει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Ήχησε η καμπάνα στο ΧΑ

Ο εορτασμός των 100 χρόνων επισφραγίστηκε με την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του CEO της ΕΧΑΕ Γιάννου Κοντόπουλου, του CEΟ του Ομίλου Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Δημήτρη Τσιτσιράγκου, της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου και της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μετά το καθιερωμένο χτύπημα της καμπάνας ως επίσημος προσκεκλημένος, δήλωσε: «Η συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί ένα ορόσημο βαθιάς θεσμικής σημασίας. Από το 1925 έως σήμερα, η Τράπεζα διατηρεί μιία αδιάλειπτη σχέση με την ελληνική κεφαλαιαγορά, συνοδεύοντας τις σημαντικές εξελίξεις της οικονομίας και εδραιώνοντας, διαχρονικά, τη σχέση εμπιστοσύνης με την επενδυτική κοινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Alpha Bank είναι η μοναδική εισηγμένη που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα από το 1948 έως το 2008. Η επέτειος αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά πρωτίστως το μέλλον. Βρίσκει την Alpha Bank σε μία περίοδο ισχύος, μετασχηματισμού και αυξημένης εξωστρέφειας, με σαφή στρατηγικό

προσανατολισμό και ενισχυμένη διεθνή παρουσία. Η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit εντάσσει την Alpha Bank πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για διασυνοριακές συνεργασίες, επενδύσεις και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη θέση του στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα αναδεικνύουν μία νέα προοπτική για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ενισχύει τη διεθνή ορατότητα και την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, δημιουργώντας ευκαιρίες για επιχειρήσεις, επενδυτές και, κυρίως, για την πραγματική οικονομία. Σε αυτό το περιβάλλον, η Alpha Bank συνεχίζει να βλέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών, όχι απλώς ως τόπο διαπραγμάτευσης, αλλά ως θεσμό ανάπτυξης, διαφάνειας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Με ισχυρές βάσεις, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, περνάμε στη νέα μας εκατονταετία, έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου ανάπτυξης, στηρίζοντας την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, είπε: «Οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν βαθιά την περασμένη δεκαετία από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία έπληξε συνολικά τη χώρα. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα είναι πια σε μία καινούργια θετική φάση. Ως υπουργός Οικονομικών έζησα το 2023 ένα σημαντικό σταθμό για την Alpha Bank, με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Unicredit. Μία μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα που ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα. Από τότε, η Alpha Bank συνεχίζει μαζί με το τραπεζικό μας σύστημα και μαζί με την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, να κάνει βήματα μπροστά. Σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια και την υγεία για να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους πελάτες τους και συνολικά τη ρευστότητα της οικονομίας. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, λόγω της φύσης της δουλειάς τους, πρέπει να δείχνουν τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία απέναντι στους πελάτες τους με σεβασμό φυσικά των κανόνων ανταγωνισμού. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα σχέδια της Alpha Bank και είμαι βέβαιος ότι τόσο η Alpha Bank όσο και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να υπηρετούν την ανάπτυξη της

εθνικής οικονομίας».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συγχαίροντας την Τράπεζα για τα 100 χρόνια προσφοράς της Alpha Bank στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, που ενισχύει την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με διαφάνεια και σταθερότητα, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης. Αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος στην πρόσφατη αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην μετοχική σύνθεση της Alpha Bank, είναι κάτι το οποίο στηρίξαμε ως κυβέρνηση, πιστεύουμε βαθιά στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό το αποδεικνύει, άλλωστε, και το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο οποίο βρισκόμαστε, με την πρόσφατη εξαγορά με το δίκτυο της Euronext και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο.

Και πιστεύουμε βαθιά ότι το τραπεζικό μας σύστημα, σε αυτό το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Alpha Bank να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και στη νέα φάση μετασχηματισμού, όχι μόνο της χώρας αλλά και της

Ευρώπης συνολικότερα».

Ο CEO της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε: «Για 100 συνεχόμενα χρόνια, η Alpha Bank παραμένει εισηγμένη, αποτελώντας σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της κεφαλαιαγοράς και κυρίως, της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας διαχρονικά στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ευημερία της χώρας. Σε περιόδους ανάπτυξης αλλά και διεθνών αναταράξεων, θεσμικών μεταρρυθμίσεων και βαθιάς οικονομικής κρίσης, η Alpha Bank παρέμεινε σταθερά παρούσα, αξιόπιστη και προσηλωμένη στις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Η μακρόχρονη αυτή διαδρομή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη αντοχής στον χρόνο, αλλά κυρίως έκφραση συνέπειας, αξιοπιστίας και διαχρονικής εμπιστοσύνης προς τον θεσμό της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Με αίσθημα βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού για τη χρηματιστηριακή

διαδρομή ενός αιώνα, ευχόμαστε στην Alpha Bank να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και όραμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος όχι μόνο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αλλά της εγχώριας οικονομίας συνολικά».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: «H εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων χρηματιστηριακής παρουσίας της Alpha Bank είναι πραγματικά ξεχωριστή. Ένας αιώνας στο χρηματιστηριακό ταμπλό είναι από μόνος του μία μεγάλη επιτυχία. Ένα επίτευγμα που δεν είναι μετρήσιμο μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε αντοχή, αξιοπιστία, συνέπεια και ικανότητα προσαρμογής στον χρόνο. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, η Τράπεζα όπως είναι φυσικό, έζησε ιστορικές μεταβάσεις, οικονομικούς κύκλους, κρίσεις και βέβαια ανακάμψεις. Γεγονότα που, σε συνδυασμό με την εκατοντάχρονη παρουσία της στο ΧA, αναδεικνύουν τη σημασία της βιωσιμότητας ως θεμελιώδους αξίας: βιωσιμότητα οικονομική, θεσμική και κοινωνική. Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε έναν αιώνα παρουσίας στο

Χρηματιστήριο, τιμούμε όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Τράπεζας, των επενδυτών και των θεσμών της αγοράς. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Β. Ψάλτη και τη Διοίκηση που οδήγησε την Alpha Bank σε τροχιά ανάπτυξης καθώς και όλα

τα στελέχη και όλους όσοι συνέβαλαν στη διαχρονική αυτή πορεία».

Η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δοκιμασία της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών από το 2008, καθώς και στην συνεπή προσπάθεια της Τράπεζας Ελλάδος για τη διαμόρφωση ενός υγιούς και ισχυρούς τραπεζικού συστήματος, υπογραμμίζοντας πως «η επιτυχημένη πορεία της Alpha Bank αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία».

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος σημείωσε: «Η συμπλήρωση 100 ετών αδιάλειπτης παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό σε μία πολυετή πορεία, η οποία διαμορφώθηκε από τις επιλογές, την υπευθυνότητα και το όραμα διαδοχικών ηγεσιών, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, με σταθερό γνώμονα τη συνέπεια και την αφοσίωση στον θεσμικό ρόλο της Τράπεζας και την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Συνεχίζουμε με επαγγελματισμό και αφοσίωση να διαμορφώνουμε μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας βασιζόμενοι στις αρχές και αξίες των Ιδρυτών μας».

Κοιτάζοντας στο μέλλον

Σήμερα, η Alpha Bank διαθέτει ευρεία και διαφοροποιημένη μετοχική βάση, που αριθμεί περί τους 100.000 επενδυτές, δείγμα του πολυμετοχικού χαρακτήρα και της διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης με την επενδυτική κοινότητα. Την τελευταία τετραετία, η Τράπεζα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την κεφαλαιακή της θέση και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τη στρατηγική της σχέση με την UniCredit, ενώ επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαμόρφωση νέων σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Με αφετηρία έναν αιώνα χρηματιστηριακής ιστορίας, η Alpha Bank εισέρχεται στη νέα εποχή, με στόχο τη διατηρήσιμη κερδοφορία, την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των αγορών και τη στήριξη της

ελληνικής επιχειρηματικότητας, σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

