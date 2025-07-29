Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει το ΕΚΑΒ με την παροχή ελικοπτέρου για τις ανάγκες αεροδιακομιδών κατά τη θερινή περίοδο

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη μίσθωση και διάθεση προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ενός πλήρως εξοπλισμένου ελικοπτέρου για αεροδιακομιδές ασθενών, κατά τη θερινή περίοδο του 2025.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία ακόμη κοινωνική προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στηρίζει το έργο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ και δίνει λύσεις σε ένα κρίσιμο και ζωτικό θέμα για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών, ειδικότερα στις απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά της Ελλάδας, όπου η κίνηση και οι κίνδυνοι κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι ιδιαιτέρως αυξημένοι.

Η μίσθωση και η προσφορά του ελικοπτέρου από την Εθνική Τράπεζα, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας και της πολιτείας στις συγκεκριμένες περιοχές, διασφαλίζει την ταχεία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταφορά των ασθενών κατά τη θερινή περίοδο.

Το ελικόπτερο είναι ένα σύγχρονο τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένο με τον κατάλληλο υγειονομικό εξοπλισμό και διαμορφωμένο για επείγουσα ιατρική μεταφορά (HEMS), στελεχωμένο με μηχανικούς και δύο χειριστές. Μπορεί να φέρει δύο φορεία μεταφοράς ασθενών και διαθέτει πολύ μεγάλη ακτίνα δράσης. Το ελικόπτερο έχει ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΑΒ και αρχικά θα έχει βάση τη Ρόδο, καλύπτοντας τις ανάγκες των Δωδεκανήσων και της ευρύτερης περιοχής, με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη βάση ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πολιτών με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

