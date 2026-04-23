Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας ανέφερε η Tesla του Ίλον Μασκ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η διοίκηση αποκάλυψε αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα συνολικά έσοδα για το α' τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 22,39 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Αν και υπολείπονται ελαφρώς των προσδοκιών της αγοράς για 22,64 δισεκατομμύρια δολάρια, η κερδοφορία ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες, σημειώνει το Trading Key.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 477 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση.

Ανά επιχειρηματικό τομέα, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέμεινε η κύρια πηγή εσόδων, με τριμηνιαία έσοδα ύψους 16,234 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση, αντιστρέφοντας τη μείωση 10% που είχε σημειωθεί το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, ωστόσο, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 12% στα 2,408 δισ. δολάρια -σε έντονη αντίθεση με την αύξηση 25% που είχε σημειωθεί το 4ο τρίμηνο του 2025. Οι υπηρεσίες και οι λοιποί τομείς ήταν οι κλάδοι με την καλύτερη απόδοση, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 42% στα 3,745 δισ. δολάρια, αποτελώντας τον κύριο μοχλό ανάπτυξης αυτό το τρίμηνο, σε σύγκριση με την αύξηση 18% του προηγούμενου τριμήνου.

Kατά τη διάρκεια της επακόλουθης τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, η διοίκηση αποκάλυψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια, μια αύξηση 5 δισ. δολαρίων από την προηγούμενη πρόβλεψη των 20 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.