Τρεις από τις εταιρείες του Ίλον Μασκ — η SpaceX, η xAI και η Tesla — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πιθανής συγχώνευσης. Ενώ οι συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg και του Reuters, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε συγχώνευση τουλάχιστον μίας εταιρείας με την SpaceX.

Η SpaceX εξετάζει μια πιθανή συγχώνευση με την Tesla, ωστόσο υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, ανέφερε το Bloomberg News την Πέμπτη.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση της έκθεσης.

Τα σενάρια υπό συζήτηση

Δύο σενάρια βρίσκονται υπό συζήτηση. Σύμφωνα με το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, στο ένα, η SpaceX και η Tesla θα συγχωνευθούν. Σε ένα άλλο, η SpaceX και η aXI (η οποία ήδη κατέχει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Μασκ) θα συγχωνευθούν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, μια συγχώνευση μεταξύ της SpaceX και της xAI θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας προσφοράς της SpaceX φέτος. Αυτό θα συνενώσει προϊόντα όπως το chatbot Grok, την πλατφόρμα X, τους δορυφόρους Starlink και τους πυραύλους της SpaceX σε μία εταιρεία.

Υπάρχουν θετικά και στα δύο σενάρια. Ο συνδυασμός των εταιρειών SpaceX και xAI θα μπορούσε να επιτρέψει στην xAI να εγκαταστήσει τα κέντρα δεδομένων της στο διάστημα, κάτι που ο Μασκ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί. Μια συνεργασία SpaceX-Tesla θα μπορούσε επίσης να ευθυγραμμίσει την επιχείρηση αποθήκευσης ενέργειας του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων με την ιδέα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Και οι δύο επιλογές — καθώς και ένας συνδυασμός και των τριών εταιρειών — ευθυγραμμίζονται με τα σχόλια του Μασκ και τις πρόσφατες ενέργειες για την ενοποίηση ή τουλάχιστον την κοινή χρήση πόρων μεταξύ τους.

Πέρυσι, η SpaceX συμφώνησε να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Tesla (με επικεφαλής επίσης τον Μασκ) αποκάλυψε ότι και αυτή επένδυσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι, η xAI αγόρασε την X σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον Μασκ, αποτίμησε την xAI στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια και την X στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Η SpaceX, η οποία υπάρχει από το 2002, φέρεται να ξεκίνησε μια δευτερογενή πώληση που την αποτίμησε στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

