Η Πειραιώς διακρίνεται με έξι βραβεία στα AI & Data Awards και αποκτά τον τίτλο «AI/Data Team of the Year»

Η Πειραιώς κατέκτησε έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης διάκρισης “AI/Data Team of the Year”, στην πρώτη διοργάνωση των AI & Data Awards στην Ελλάδα από τη BOUSSIAS Events.

Η διάκριση “AI/Data Team of the Year”, που απονέμεται πρώτη φορά αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Τράπεζας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των δεδομένων (Data).

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς απέσπασε:

Τρία Gold βραβεία στις κατηγορίες:

Best in BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance)

Best AI/Data Application in Large Enterprise

Best Generative AI Solution

Δύο Silver βραβεία στις κατηγορίες:

Best Use of Virtual Agents & Bots

Best Natural Language Processing Solution

Κατά την παραλαβή των βραβείων, ο Γιώργος Νασούλης, Group Chief Data & Analytics Officer της Πειραιώς, δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής της Πειραιώς στον τομέα των data & analytics, η οποία βασίζεται σε ένα σαφές επιχειρηματικό όραμα, ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και δημιουργεί επιχειρηματική αξία για τον Οργανισμό. Το κορυφαίο βραβείο ‘AI/Data Team of the Year’ είναι το αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και αφοσίωσης της ομάδας μας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των δεδομένων ως καθοριστικού παράγοντα επιτυχίας».

Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της Πειραιώς στην καινοτομία και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των δεδομένων ως βασικών πυλώνων της στρατηγικής της σημειώνει η Τράπεζα σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας πως συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, διαμορφώνοντας ένα καινοτόμο, ευέλικτο και αποδοτικό τραπεζικό περιβάλλον που ενισχύει την εμπειρία των πελατών και τη συνολική απόδοση του Οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

