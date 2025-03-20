Σε νέο γεωτρητικό πρόγραμμα στη θάλασσα του Ισραήλ προχωράει το 2026 η Energean plc, με τις δύο πρώτες γεωτρήσεις «Αθηνά» και «Ζευς» να αποτελούν μέρος της ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Katlan.

Από τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις θα παραχθούν 26 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου και, συνολικά, 170 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (mmboe).

Ήδη, τον Φεβρουάριο η Energean ανέθεσε στη Saipem το συμβόλαιο για την εκτέλεση των δύο γεωτρήσεων, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα για τη διενέργεια δύο ακόμη, ενώ οι γεωτρήσεις στις ανακαλύψεις «Ήρα» και «Απόλλων» προσδιορίζονται για το 2028.

Σχετικά με το κοίτασμα Katlan, επιβεβαιώθηκε ο προγραμματισμός για την παραγωγή των πρώτων ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η παραγωγή από το συγκεκριμένο κοίτασμα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και για εξαγωγές προς τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, η Energean ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας επιβεβαίωσε τις ανακαλύψεις των κοιτασμάτων «Δράκων (Ερμής)» (Άδεια 31) και «Ηρακλής» (Άδεια 23), θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη στο Ισραήλ.

Αύξηση 25% στα έσοδα το 2024 - Στα 188 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024, η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 25% στις πωλήσεις και τα λοιπά έσοδα του ομίλου, που ανήλθαν στα 1,779 δισ. δολάρια, με τα καθαρά κέρδη της εταιρείας να εμφανίζουν άνοδο 2%, στα 188 εκατ. δολάρια, παρά επιβάρυνση 241 εκατ. δολαρίων λόγω απομείωσης στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Ελλάδα.

Αναλυτικά τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του 2024:

• Παραγωγή FY 2024: 153 kboed (83% αέριο), αύξηση 24% σε ετήσια βάση (FY 2023: 123 kboed). Παραγωγή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 114 kboed (85% αέριο), αύξηση 28% σε ετήσια βάση (FY 2023: 89 kboed).

• Αποθέματα 2P στο τέλος του έτους: 911 mmboe για συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διατηρώντας τη σταθερότητα πριν από τις παραγόμενες ποσότητες του 2024 και με διάρκεια ζωής αποθεμάτων >20 ετών. Συνολικά αποθέματα 2P Ομίλου: 1,058 mmboe.

• Το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο εξασφάλισε περίπου 120 εκατ. ευρώ από το Connecting Europe Facility της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2025, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό εξασφαλισμένων επιχορηγήσεων στα 270 εκατ. ευρώ.

• Μείωση κατά 10% της έντασης εκπομπών Scope 1 και 2, στις 8,4 kgCO2e/boe (FY 2023: 9,3 kgCO2e/boe).

• Πωλήσεις και λοιπά έσοδα Ομίλου 2024: 1,779 δισ. δολάρια (+25% σε ετήσια βάση). Συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 1,315 δισ. δολάρια (+34% σε ετήσια βάση).

• Προσαρμοσμένο EBITDAX Ομίλου: 1,162 δισ. δολάρια (+25% σε ετήσια βάση). Συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 885 εκατ. δολάρια (+33% σε ετήσια βάση).

• Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: 188 εκατ. δολάρια (+2% σε ετήσια βάση), παρά επιβάρυνση 241 εκατ. δολαρίων λόγω απομείωσης στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Ελλάδα.

• Μέρισμα δ' τριμήνου 2024: 30 σεντς ανά μετοχή, με προγραμματισμένη πληρωμή στις 31 Μαρτίου 2025.

• Σύναψη δεσμευτικών όρων για επιπλέον πωλήσεις φυσικού αερίου τον Ιανουάριο του 2025, προσθέτοντας πάνω από 2 δισ. δολάρια σε συμβασιοποιημένα έσοδα.

• Δάνειο 750 εκατ. δολαρίων 10ετούς διάρκειας, υπογεγραμμένο τον Φεβρουάριο του 2025, για την αναχρηματοδότηση των 625 εκατ. δολαρίων του 2026 Energean Israel Notes και την υποστήριξη της ανάπτυξης του Κατλάν.

• Αναχρηματοδότηση και επέκταση της πιστωτικής γραμμής των 300 εκατ. δολαρίων έως τον Σεπτέμβριο του 2028. Ενημέρωση για τη Συναλλαγή με την Carlyle

• Όπως ανακοινώθηκε στις 17 Μαρτίου 2025, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ότι οι εκκρεμείς προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία δεν θα ικανοποιηθούν από την Carlyle μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (20 Μαρτίου), και επομένως, ελλείψει συμφωνίας για παράταση, η Συναλλαγή ενδέχεται να τερματιστεί σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία πώλησης και αγοράς που υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 2024 («SPA»).

• Η Energean παραμένει προσηλωμένη στη Συναλλαγή και στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος προγράμματος μερισμάτων – είτε η πώληση ολοκληρωθεί είτε όχι.

• Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν ταμειακές ροές και τα οποία προσφέρουν σήμερα διαφοροποίηση και κλίμακα στον όμιλο. . Προοπτικές και Στρατηγική

• Όλες οι προβλέψεις για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 2025 επιβεβαιώνονται. Η παραγωγή στα τέλη Φεβρουαρίου 2025 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 115 kboed, ευθυγραμμιζόμενη με την καθοδήγηση παραγωγής των 120-130 kboed, η οποία είναι βαρύτερη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η συνολική παραγωγή του Ομίλου στα τέλη Φεβρουαρίου 2025 ήταν 160 kboed.

• Το τρέχον πρόγραμμα μερισμάτων αναμένεται να συνεχιστεί, με τη νέα πολιτική μερισμάτων να ανακοινώνεται μόλις η Συναλλαγή είτε ολοκληρωθεί είτε ακυρωθεί.

• Η εταιρεία εστιάζει στη βασική περιοχή της Μεσογείου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ευκαιρίες ανάπτυξης στη διευρυμένη περιοχή EMEA, όπου διαπιστώνεται σημαντικό δυναμικό για έμπειρους operators ,όπως η Energean, προκειμένου να αξιοποιήσουν εμπορικά περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου. Οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να ενισχύουν την απόδοση των μερισμάτων, να συνεισφέρουν στη στρατηγική μείωσης του δανεισμού της Energean, να υποστηρίζουν τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας και να συμβάλλουν στον στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα (Net Zero).

Μ. Ρήγας: Νέα πορεία ανάπτυξης με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια και τις νέες ευκαιρίες

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, σχολίασε σχετικά: «Κατά τη διάρκεια του 2024, συνεχίσαμε την πορεία ανάπτυξης, με την παραγωγή του ομίλου να αυξάνεται κατά 24% φτάνοντας τα 153 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (kboed), εκ των οποίων τα 112 kboed προήλθαν από τα κύρια κοιτάσματά μας, Καρίς και Βόρειο Καρίς, στο Ισραήλ.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η λειτουργία της πλωτής μονάδας παραγωγής Energean Power FPSO, η οποία ήταν διαθέσιμη σε ποσοστό 99%. Επιπλέον, λάβαμε την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για το κοίτασμα Κατλάν, ενώ η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης μονάδας παραγωγής πετρελαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αυξάνοντας τη δυναμικότητα παραγωγής ρευστών υδρογονανθράκων από το Energean Power.

Στην Ελλάδα, η μοναδική στην περιοχή της ΝΑ. Μεσογείου επένδυση αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο έχει λάβει εγκρίσεις για χρηματοδότηση περίπου 270 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και το Connecting Europe Facility (CEF).

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή μας στις 17 Μαρτίου 2025, η Carlyle δεν έχει ακόμη λάβει ορισμένες ρυθμιστικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας πώλησης (SPA), προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας, διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν ταμειακές ροές, με σταθερή παραγωγή στην Ιταλία και στην Αίγυπτο, καθώς και αύξηση παραγωγής από την έναρξη λειτουργίας του κοιτάσματος Cassiopea και της Περιοχής Β αντίστοιχα.

Είμαστε ενεργοί σε οκτώ χώρες και, μέσω ενός εστιασμένου αλλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε ισχυρά θεμέλια που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή μας πορεία. Ξεκινήσαμε από 2 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου στην Ελλάδα το 2007 και φτάσαμε τα 1,1 δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου βεβαιωμένα αποθέματα (2Ρ) το 2024, με προσδόκιμη διάρκεια περίπου 20 χρόνια.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη συμβαδίζει με ισχυρή οικονομική επίδοση, με έσοδα ομίλου 1,779 δισ. δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDAX 1,162 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Αυτή η επίδοση υποστηρίζει το τρέχον πρόγραμμα μερισμάτων μας, το οποίο έχει μέχρι στιγμής επιστρέψει 595 εκατ. δολάρια στους μετόχους και θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή με την Carlyle».

Και ο κ. Ρήγας συνέχισε: «Η εμπορική μας στρατηγική βασίζεται σε ασφαλείς και προβλέψιμες ταμειακές ροές από αγοραστές φυσικού αερίου υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στο Ισραήλ. Έχουμε εξασφαλίσει περισσότερες από 20 μακροπρόθεσμες συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου, με σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβασιοποιημένα έσοδα για μια περίοδο 20 ετών. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη στη μελλοντική μας οικονομική θέση, στο σχέδιο μείωσης του δανεισμού μας και στο πρόγραμμα καταβολής μερισμάτων μας.

Επιπλέον, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ηγετική μας θέση στον τομέα ESG. Η ένταση των εκπομπών μας μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 87% κάτω από την αρχική μας βάση του 2019, στις 8,4 kgCO2e/boe.»

«Καθώς τα κυρίαρχα κράτη θέτουν την ενεργειακή ασφάλεια και την προσιτή ενέργεια ως κορυφαία προτεραιότητα», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, «η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανασυντάσεται για μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Η εστίασή μας στην επιχειρησιακή αριστεία μάς εξασφαλίζει ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση να εκμεταλλευτούμε μια νέα εποχή επενδύσεων στον τομέα. Είμαστε σίγουροι ότι οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες και το ιστορικό μας στην εκτέλεση έργων στα βαθιά νερά είναι μοναδικά στον ανεξάρτητο τομέα έρευνας και παραγωγής (E&P).

Αυτή η ικανότητα μάς επιτρέπει να στοχεύουμε σε πολλαπλές νέες ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), διατηρώντας την αναπτυξιακή πορεία της Energean. Θα παραμείνουμε πάντα πειθαρχημένοι στην προσέγγισή μας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους μετόχους μας.», κατέληξε ο κ. Ρήγας.



Πηγή: skai.gr

