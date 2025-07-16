Η Praktiker Hellas εισέρχεται σε μια νέα φάση της πορείας της, μετά την εξαγορά της από την Paval Holding - τον επενδυτικό όμιλο που κατέχει τη Dedeman, ηγέτιδα δύναμη στην αγορά DIY της Ρουμανίας και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα που εστιάζει στη σταθερότητα, την εξέλιξη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η μετάβαση καθοδηγείται από κοινές αξίες, ένα ενιαίο όραμα ανάπτυξης και βαθιά πίστη στη δύναμη των ανθρώπων. Η Praktiker Hellas συνεχίζει τη λειτουργία της με την ίδια ομάδα, την ίδια οργανωτική δομή και τη φιλοσοφία που τη διέπει, διασφαλίζοντας πλήρη συνέχεια σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοί της παραμένουν στο επίκεντρο του οργανισμού, με τη νέα αυτή συνεργασία να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο και τη συνεισφορά τους.

Η Dedeman ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα διαθέτει 64 καταστήματα DIY στη Ρουμανία, 5 σύγχρονα logisticscenters, ιδιόκτητο στόλο μεταφορών και πάνω από 13.500 εργαζομένους, αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη του κλάδου στη χώρα. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στη διαρκή προσήλωση στον πελάτη, την ενδυνάμωση των ανθρώπων της και τη συνεχή στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Praktiker Hellas υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την Eurobank για την εξαγορά όλων των ακινήτων που σήμερα ενοικιάζει. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει λειτουργική συνέχεια, μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου για την εταιρεία στην ελληνική αγορά.

«Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε μια βαθιά σύνδεση με την Praktiker Hellas, στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τους πελάτες της, στηρίζει τους εργαζομένους της και σέβεται τις κοινότητές της. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε απότομες αλλαγές, αλλά για να εξελίξουμε το γερό θεμέλιο που ήδη υπάρχει. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα προσφέρει διαχρονική αξία σε εργαζόμενους και πελάτες», δήλωσε ο Dragos Paval, Πρόεδρος της Dedeman.

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Praktiker Hellas δήλωσε «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί σημείο ορόσημο για την πορεία μας, η οποία συνεχίζεται με συνέπεια και στρατηγική κατεύθυνση. Έχουμε χτίσει έναν οργανισμό με ισχυρή ταυτότητα, ανθρώπινο προσανατολισμό και σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία με έναν διεθνή εταίρο που διαθέτει μακρά εμπειρία στον κλάδο, ανεπτυγμένες υποδομές και ξεκάθαρη στρατηγική ενισχύει ουσιαστικά το κοινό μας όραμα. Μαζί με την Dedeman, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά, με τις ίδιες αξίες που μας καθοδηγούν: σεβασμό στους ανθρώπους, εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά και δέσμευση στη βιώσιμη πρόοδο - προς όφελος των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των τοπικών κοινωνιών».

