Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας.

Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.