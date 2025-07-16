Στη διεύρυνση του στόλου της με δύο νέα αεροσκάφη τύπου Airbus Α321neo XLR (Extra Long Range) με ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, έως 10,5 ώρες, προχώρησε η Aegean, επιταχύνοντας ταυτόχρονα την έναρξη των δρομολογίων της προς την Ινδία, που θα ξκινήσουν τον Μάρτιο του 2026.

Με την προσθήκη των δύο νέων αεροσκαφών το συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε Airbus 320/321 neo φτάνει τα 60 αεροσκάφη από τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί τα 36.

Οι δυνατότητες άλλα και τα χαρακτηριστικά άνεσης των Α321neo XLR που παρουσιάστηκαν, δημιουργούν νέες δυνατότητες για επιλογές νέων προορισμών (+2,5 ώρες πάνω από τα Α321neo LR, +4,5 ώρες πάνω από τα Α321neo) αλλά και ένα νέο επίπεδο άνεσης και υπηρεσιών, με μόλις 138 θέσεις συνολικά και 24 Business Class Suites με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα (lie-flat) και αυξημένη ιδιωτικότητα.

Με την προσθήκη των 2 (δύο) Α321neo XLR αεροσκαφών, που παραλαμβάνονται άμεσα τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 αντίστοιχα, στην υφιστάμενη παραγγελία των 4 (τεσσάρων) A321neo LR που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024 και παραλαμβάνονται το 2027 και το 2028, μεγαλώνει ο αριθμός αλλά και οι δυνατότητες του στόλου «ειδικού τύπου» της Aegeam, με αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης και διαφοροποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει προορισμούς εκτός ΕΕ και με απόσταση μεγαλύτερη από 4 ώρες πτήσης.

Η εμβέλεια των αεροσκαφών A321neo, LR και XLR

Σημειώνεται ότι και στα 6 αεροσκάφη Α321neo LR και XLR, και οι επιβάτες της Οικονομικής θέσης απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο άνεσης καθώς όλες οι θέσεις διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο προσωπικό χώρο, σύστημα ατομικής ψυχαγωγίας με οθόνες 4K, δορυφορικό Wi-Fi, θύρες USB και φόρτισης συσκευών, και μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

Δύο μήνες μετά την παραλαβή των νέων αεροσκαφών Α321neoXLR, τον Μάρτιο του 2026, θα ξεκινήσουν οι πτήσεις προς το Νέο Δελχί (5 εβδομαδιαίες πτήσεις) και αμέσως μετά, τον Μάιο του ίδιου χρόνου, θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς τη Μουμπάι (3 εβδομαδιαίες πτήσεις), τον δεύτερο προορισμό του δικτύου της εταιρείας στην Ινδία.

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες πτήσεων καθώς και τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν και οι πωλήσεις των εισιτήριων προς το επιβατικό κοινό.

Με τη σταδιακή προσθήκη στον στόλο και των αεροσκαφών Α321neo LR από το 2027 και το 2028 θα εξεταστεί και η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων, νέων, μακρινών δρομολογίων προς προορισμούς, όπως η Μπανγκαλόρ στην Ινδία, οι Σεϊχέλες, οι Μαλδίβες, το Ναϊρόμπι, το Αλμάτι και το Λάγος, διαφοροποιώντας ενδεχομένως εποχικά τις επιλογές για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν επιχειρησιακά.

Η επένδυση αυτή συνιστά μια ακόμη στρατηγική επιλογή της Aegean που προσθέτει επιλογές στους επιβάτες, αναβαθμίζει την εμπειρία πτήσης και ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά και της χώρας ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στον χάρτη των απευθείας διασυνδέσεων μεγαλύτερων αποστάσεων.

Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της Aegean, δήλωσε σχετικά: «Η προσθήκη των δύο νέων αεροσκαφών Α321neo XLR, που παραλαμβάνουμε εντός του 2025, στα τέσσερα Α321neo LR που θα παραλάβουμε το 2027 και το 2028, επιταχύνει την πρόσβασ'ξ μας στην εξαιρετικά σημαντική αγορά την Ινδίας, αλλά και επιτρέπει την άμεση αναβάθμιση του προϊόντος και των υπηρεσιών μας σε προορισμούς εκτός ΕΕ, μεγαλύτερους των 4ωρων που ήδη καλύπτουμε. Τα ΧLR και LR αεροσκάφη σηματοδοτούν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Aaegean, με νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη μας αλλά και νέες επιλογές για τους επιβάτες μας και τη διασυνδεσιμότητα της χώρας μας. Με νέες δυνατότητες στοn στόλο, ισχυρές καθετοποιημένες υποδομές υποστήριξής και κυρίως τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη της ομάδας των ανθρώπων μας θα προχωρήσουμε όπως πάντα με φιλόδοξα αλλά και προσεκτικά βήματα».

Τα νέα αεροσκάφη A321 neo XLR

Το A321XLR είναι ένας τύπος αεροσκάφους που βασίζεται στο δημοφιλές A321neo με αναβαθμισμένες δυνατότητες. Με εμβέλεια έως και 8.500 χιλιόμετρα, είναι ειδικά προσαρμοσμένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά της τελευταίας έκδοσης Airspace, όπως βελτιωμένο φωτισμό LED, μεγαλύτερη καμπίνα και σημαντικά μεγαλύτερο προσωπικό χώρο και στην Οικονομική θέση, προφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επιβάτες πτήσεων μεγάλης διάρκειας. Σε συνδυασμό με το σύστημα ατομικής ψυχαγωγίας με οθόνες 4K, το δορυφορικό Wi-Fi, τις θύρες USB και φόρτισης συσκευών προσφέρει μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Το A321XLR ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες καινοτομίες ενώ διαθέτει μια επιπλέον, κεντρική δεξαμενή που επιτρέπει εξοικονόμηση καυσίμου και εκπομπών CO2 για την πραγματοποίηση πτήσεων μεγαλύτερης εμβέλειας.

Το A321XLR ξεκίνησε να εντάσσετε στους στόλους μεγάλων αεροπορικών εταιρειών από το 2024 καθώς επιτρέπει την πραγματοποίηση πτήσεων μεγάλων αποστάσεων για το άνοιγμα νέων αγορών με αεροσκάφη αυτής της οικογένειας.





Πηγή: skai.gr

