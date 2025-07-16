Η JPMorgan αξίζει πλέον περισσότερο από τις BofA, Citi και Wells Fargo μαζί

Η JPMorgan Chase & Co. συνεχίζει να διευρύνει την απόσταση που τη χωρίζει από τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους η χρηματιστηριακή αξία της αμερικανικής τράπεζας ξεπέρασε τη συνδυαστική κεφαλαιοποίηση των τριών μεγαλύτερων ανταγωνιστών της: Bank of America, Wells Fargo και Citigroup.

Παράλληλα, η τράπεζα παρουσίασε κέρδη ύψους 30 δισ. δολαρίων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ποσό υπερδιπλάσιο της κερδοφορίας του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της, ενώ διεύρυνε το προβάδισμά της έναντι των Goldman Sachs Group Inc. και Morgan Stanley όσον αφορά τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής.

Τα τελευταία χρόνια, τα περιουσιακά στοιχεία της Wells Fargo & Co. έχουν κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η Citigroup Inc. έχει υποστεί μια επώδυνη αναδιάρθρωση ενώ η Bank of America Corp. έχει πληγεί από το βάρος των ομολόγων χαμηλής απόδοσης που απέκτησε πριν από την αύξηση των επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, η JPMorgan εξαγόρασε τη First Republic Bank έναντι χαμηλού τιμήματος και πλέον είναι η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, με περιουσιακά στοιχεία 1 τρισ. δολαρίων, μετατρέποντας αυτό που κάποτε ήταν ανταγωνιστική κορυφή του κλάδου σε μια κατηγορία μιας εταιρείας.

Παρ' όλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντάιμον βλέπει περισσότερες απειλές από ποτέ άλλοτε.

«Όλοι οι μεγάλοι ανταγωνιστές μας επιστρέφουν σε τροχιά ανάπτυξης και επέκτασης, έχουμε τους ανθρώπους των fintech που είναι αρκετά ικανοί και έξυπνοι και οι οποίοι επιδιώκουν να αρπάξουν μέρος της δραστηριότητάς μας», δήλωσε ο Ντάιμον την Τρίτη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψη της τράπεζας για τα κέρδη β' τριμήνου. «Είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί ως προς τη διακήρυξη της νίκη μας, σαν να δικαιούμαστε αυτές τις αποδόσεις για πάντα», πρόσθεσε.

Πράγματι, ορισμένες από τις πρόσφατες δυναμικές θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το όριο στο επίπεδο του ενεργητικού της Wells Fargo ήρθη, η Citigroup ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδά της μιας δεκαετίας και πλέον και η Goldman Sachs διεύρυνε το προβάδισμά της στις συναλλαγές μετοχών. Επιπλέον, η εύνοια που δείχνει η κυβέρνηση Τραμπ για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων έχει δώσει ξανά πνοή σε ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις.

«Δεν ξέρω γιατί θα ήθελε κανείς stablecoin αντί για μια απλή πληρωμή», ανέφερε ο Ντάιμον. «Αλλά νομίζω ότι έχουν το fintech, αυτοί οι τύποι είναι πολύ έξυπνοι. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να μπουν σε συστήματα πληρωμών και προγράμματα ανταμοιβών, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό», πρόσθεσε.



