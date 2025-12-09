Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με το κατά πόσον η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ μέσω της χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου από εκδότες ιστοσελίδων καθώς και βίντεο που έχουν ανεβάσει στο YouTube, για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης.

«Η έρευνα θα εξετάσει ιδίως αν η Google «νοθεύει» τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου ή παρέχοντας στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, θέτοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε η Επιτροπή την Τρίτη, όπως μεταδίδει το Politico.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι ανησυχεί πως η Google ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει περιεχόμενο από διαδικτυακούς εκδότες για να παρέχει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στα αποτελέσματα αναζήτησής της χωρίς την κατάλληλη αποζημίωση των εκδοτών και χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Google ενδέχεται να χρησιμοποίησε βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχει ανέβει στο YouTube για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης της Google χωρίς να αποζημιώσει τους δημιουργούς και χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους.

Η επίσημη έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία έρχεται μετά την εφαρμογή από την Google αποτελεσμάτων αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οδήγησε σε μείωση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους ειδήσεων στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται πως επιβλήθηκε «καμπάνα» σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο στην Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη διαδικτυακή διαφήμιση.

Πηγή: skai.gr

