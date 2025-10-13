Την επιχειρηματική συνένωση ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλιο των ΟΠΑΠ και Allwyn, δημιουργώντας έτσι τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει να αποτιμάται σε €16 δισεκατομμύρια. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση και η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. ΣΗμειώνεται επίσης ότι η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Allwyn International AG (η «Allwyn») και η ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «ΟΠΑΠ») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει το συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει (η «Συνενωμένη Εταιρεία») να αποτιμάται σε €16 δισεκατομμύρια (η «Συναλλαγή»). Για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση (η «Σύμβαση Υλοποίησης Συναλλαγής»). Η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη και των δύο εταιρειών. Θα ενώσει δύο ηγετικούς φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η Συναλλαγή βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG, ελέγχων μέτοχος της Allwyn, επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ.

Η Allwyn διαθέτει ισχυρό ιστορικό οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών και συμπληρωματικών εξαγορών. Η Συναλλαγή διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη αξία του OΠΑΠ σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον για τον κλάδο τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, επιτρέπει στους μετόχους του OΠΑΠ να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Συνενωμένης Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, το μέγεθος, τη διαφοροποίηση, την πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και την αυξημένη παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand της Allwyn. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από σημαντικές και ανθεκτικές αποδόσεις. Για την Allwyn, η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό επόμενο ορόσημο στην πορεία της, με την εισαγωγή της σε χρηματιστηριακή αγορά να ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές, με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Allwyn να καταστεί η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να αλλάξει το εμπορικό σήμα του από ΟΠΑΠ σε Allwyn, από το Α΄ τρίμηνο 2026. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΟΠΑΠ να διατηρεί ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες του, μέσω καινοτόμων και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και να ενισχύσει τις προτάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των νεότερων γενεών.

Κύρια Σημεία της Συναλλαγής

Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ουσιωδώς βελτιωμένη και χρηματοοικονομικά ελκυστική επενδυτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε:

Μέγεθος: Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,9 δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30ης Ιουνίου 2025 και η Συνενωμένη Εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου.

Ανάπτυξη: Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι του ΟΠΑΠ μεμονωμένα.

Ψηφιοποίηση: Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατότητων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Διαφοροποίηση: Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές.

Κέρδη και ταμειακές ροές: Διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του ΟΠΑΠ, από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, προσαρμοσμένη ώστε να αντανακλά το προσωρινό όφελος από την προπληρωμή της εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR).

Έσοδα για τους μετόχους: Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG (“KKCG”), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τον κλάδο, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Για τους επενδυτές, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της διασκέδασης. Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».

Ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Από την ίδρυσή μας, πριν από 13 χρόνια, έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά σε όρους επιχειρηματικής απόδοσης, μεγέθους και καινοτομίας. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε – σε επίπεδο Ομίλου – τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».

Ο Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Αυτή η συνένωση είναι συναρπαστική, καθώς δημιουργεί μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με ισχυρή ελληνική κληρονομιά και συνεχιζόμενη παρουσία στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ο ΟΠΑΠ να εμβαθύνει την υφιστάμενη ισχυρή σχέση του με την Allwyn, προωθώντας την καινοτομία και επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ο Pavel Mucha, CFO του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά οικονομικά χαρακτηριστικά της συνενωμένης εταιρείας θα συνεχίσουν να αποδίδουν με συνέπεια σημαντικά μερίσματα στους μετόχους μας. Παράλληλα, θα διευκολύνουν επενδύσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον εξαγορές που προσθέτουν αξία, ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη.»

Δομή της Συναλλαγής

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει και θα εισφέρει τις δραστηριότητές του σε νέες θυγατρικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο («LuxCo»). Η Allwyn (η οποία ανήκει κατά 95,73% στην KKCG και 4,27% στην J&T Arch) θα εισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της (εξαιρουμένων των μετοχών που κατέχει στον ΟΠΑΠ) στην LuxCo («Εισφορά της Allwyn»), με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών στην LuxCo. Έτσι, θα δημιουργηθεί η Συνενωμένη Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Συνενωμένη Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα της Allwyn, και θα μετονομαστεί σε Allwyn

Η Συναλλαγή αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn, καθαρά από υποχρεώσεις, (πλην των μετοχών που κατέχει στον OΠΑΠ) σε €8.967 εκατομμύρια. Ως αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn, η Allwyn θα λάβει (με την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών και την ολοκλήρωση της αποτίμησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία):

- 437.688.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €20,12 ανά μετοχή , ήτοι συνολικής αξίας €8.806 εκατομμυρίων, και

- 536.249.223 νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €0,30 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €161 εκατομμυρίων. Οι προνομιούχες μετοχές θα αποδίδουν ένα σταθερό μέρισμα το οποίο θα υπολογίζεται επί τη βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής του ΟΠΑΠ κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης και δεν θα προσδίδουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μερίσματα που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Υπολογιζόμενο επί τη βάσει της Τελευταίας Τιμής Κλεισίματος, το σταθερό μέρισμα ανέρχεται σε περίπου 5%.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allwyn αναμένεται να έχει ποσοστό συμμετοχής στη Συνενωμένη Εταιρεία περίπου 78,5%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%, με την παραδοχή της συνένωσης του συνόλου των εταιρικών συμμετοχών. Η KKCG αναμένεται να ελέγχει το 85,0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνενωμένη Εταιρεία, βάσει της συνδυασμένης έμμεσης κατοχής κοινών και προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ έχει λάβει fairness opinion letter από την Morgan Stanley. Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ έλαβε έκθεση επί του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής από την Grant Thornton, στο πλαίσιο της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Η υλοποίηση των βημάτων της συναλλαγής υπόκειται σε έγκριση των μετόχων, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το Δ’ τρίμηνο 2025 / Α΄ τρίμηνο 2026.

Πολιτική Μερισμάτων και Pro Forma Κατανομή Κεφαλαίων της Συνενωμένης Εταιρείας

Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν από ένα πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων το οποίο προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους:

- Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα έχουν δικαίωμα να λάβουν, τον Νοέμβριο του 2025, το ανακοινωθέν προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή του ΟΠΑΠ για τη χρήση 2025, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

- Η Συνενωμένη Εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους €0,80 ανά μετοχή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, εν είδει υπολοίπου μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025.

- Μεσοπρόθεσμα, η Συνενωμένη Εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει μια βιώσιμη πολιτική μερισμάτων, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και στο εξής, σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική μερισμάτων του OΠΑΠ, με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option) που θα ισχύει για όλες τις πληρωμές μερισμάτων.

- Θα εξετασθούν, επίσης, ειδικά μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς μετοχών, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για τη Συνενωμένη Εταιρεία να επενδύει σε οργανικές και μη οργανικές ευκαιρίες.

Στο Β΄ τρίμηνο 2025, ο λόγος καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA pro forma για τις εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί ανέρχεται σε 2.7x. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για τον λόγο καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA είναι περίπου 2,5x. Διατηρείται η ευελιξία υπέρβασης του στόχου για μη οργανική ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας, με σαφή προοπτική απομόχλευσης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θα διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, με σημαντική ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων τόσο για αποδόσεις μετόχων, όσο και για πρωτοβουλίες ανάπτυξης.

Η Συναλλαγή αναμένεται, επίσης, να αποφέρει μετά φόρων απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που θα υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου του ΟΠΑΠ έως το τέλος του δεύτερου πλήρους οικονομικού έτους μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενισχύοντας περαιτέρω τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του ΟΠΑΠ.

Διοίκηση και Εταιρική Διακυβέρνηση

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο Robert Chvatal (νυν CEO της Allwyn) και ο Kenneth Morton (νυν CFO της Allwyn) θα συνεχίσουν να ηγούνται της διοικητικής ομάδας της Συνενωμένης Εταιρείας, ως CEO και CFO, αντίστοιχα. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ, της οποίας ηγούνται ο Jan Karas ως CEO, και ο Pavel Mucha ως CFO, θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας θα είναι ο Karel Komarek, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ μέλη. Αυτό θα περιλαμβάνει τα έξι υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Allwyn (περιλαμβανομένου του Προέδρου), εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα, καθώς και δύο νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Πηγή: skai.gr

