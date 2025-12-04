Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός της TUI για το 2026

Ο τουριστικός όμιλος ξεκινά τον σχεδιασμό του 2026, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των κρατήσεων και να έχει εκτοπίσει την Ισπανία. Οι Γερμανοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά νησιά.Με μία ισχυρή στροφή προς την Ελλάδα ξεκινά ο τουριστικός όμιλος TUI τα σχέδια για την καλοκαιρινή σεζόν του 2026. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η Ελλάδα σκαρφαλώνει πλέον στην κορυφή των πιο δημοφιλών χωρών στις κρατήσεις, ξεπερνώντας την Ισπανία και την Τουρκία.



«Κάναμε εντατικές προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026 και διαμορφώσαμε έγκαιρα την παλέτα των παραλιακών προορισμών μας», δήλωσε ο επικεφαλής της TUI Γερμανίας, Μπέντζαμιν Γιακόμπι, στο Βερολίνο.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι πρώτες τάσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα ξεπερνά σε προτιμήσεις ακόμα και την Ισπανία ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Τουρκία.Στις κυρίαρχες τάσεις οι έγκαιρες κρατήσειςΗ τάση των έγκαιρων κρατήσεων δείχνει να συνεχίζεται για την TUI. «Πολλοί γνωρίζουν ήδη πολύ καλά πού θα ταξιδέψουν ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξέρουν ακόμα και ποιο δωμάτιο θέλουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιακόμπι. Πολλοί αξιοποιούν συνειδητά τις εκπτώσεις που συνεπάγονται οι έγκαιρες κρατήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν σε οικονομικό μπάτζετ το ξενοδοχείο που επιθυμούν.Σύμφωνα με την TUI αλλά και με έρευνα της Appinio, οι Γερμανοί ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για πιο απομακρυσμένους προορισμούς και κρουαζιέρες: Το 25% των Γερμανών σκοπεύει να επισκεφθεί το 2026 μία νέα ήπειρο ενώ το 20% εξετάζει το ενδεχόμενο ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο. Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί είναι οι ΗΠΑ, η Ταϊλάνδη, οι Μαλδίβες, ο Μαυρίκιος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Κρήτη και Ρόδος με θεαματική αύξησηΟι Γερμανοί ταξιδιώτες δείχνουν επιπλέον ιδιαίτερη προτίμηση στα ελληνικά νησιά, με την Κρήτη και τη Ρόδο να σημειώνουν θεαματικές αυξήσεις στις κρατήσεις ενώ μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφουν ήδη η Κέρκυρα και η Σάμος. Στην εσωτερική κατάταξη της TUI, η Ελλάδα στέκεται πλέον σχεδόν δίπλα στην Ισπανία, ενώ και η Αίγυπτος παραμένει διαχρονικά ισχυρή επιλογή του Γερμανού τουρίστα.«Η ζήτηση για τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς αυξάνεται, γεγονός που αναδεικνύει πόσο έντονη παραμένει η ανάγκη του κόσμου για διακοπές», καταλήγει ο Γιακόμπι. Και με τη σειρά της, η αύξηση των κρατήσεων σε ξενοδοχεία και κρουαζιέρες αυξάνει σημαντικά τα κέρδη της TUI. Το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 9%, στα 1,4 δισ. ευρώ ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4,4%, αγγίζοντας τα 24,2 δισ. ευρώ. Τα τελικά στοιχεία και η πρόγνωση για το νέο οικονομικό έτος της TUI πρόκειται να παρουσιαστούν στις 10 Δεκεμβρίου.Πηγές: dpa, reuters

