Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού της Aktor

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της ΑΚTOR για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 140.000 ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή το συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία «VIRTUO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1945 και τα οριζόμενα στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1943, ως προς την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών υπ' αριθ.1 (λήψη και διαβίβαση εντολών) και υπ' αρ. 2 (εκτέλεση εντολών) του Τμήματος Α΄ και των παρεπόμενων υπηρεσιών υπ' αρ. 1 (φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών) και υπ' αρ. 4 (υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος).

- Τη χορήγηση άδειας σύστασης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, με την επωνυμία «APOLIS - ALTERNATIVES SELECT ΟΕΕ», έγκριση του Κανονισμού του, του Θεματοφύλακα και της εταιρείας «IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ», ως εταιρείας διαχείρισης του ΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56 του ν. 4706/2020.

- Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, αναπληρωτή πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΒΑΞ ΑΕ, λόγω παράβασης των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, λόγω διενέργειας συναλλαγών αγοράς μετοχών της εν λόγω εταιρίας μέσα στην κλειστή περίοδο των 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2024.

Πηγή: skai.gr

