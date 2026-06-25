Σιάμισιης: Στην επόμενη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο «μπλοκ 2»

Αν πάνε όλα καλά, στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων το 2027 θα έχουμε τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο μπλοκ 2 (ΒΔ Ιόνιο) και σεισμικά δεδομένα από τις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης μιλώντας σήμερα στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε τις συνεργασίες με τις αμερικανικές Exxon και Chevron στον τομέα των ερευνών για τις οποίες όπως είπε οι προσπάθειες ξεκίνησαν πριν από χρόνια και εξασφαλίζουν τη διαχείριση του ρίσκου. «Δεδομένου ότι μια γεώτρηση όπως αυτή στο «μπλοκ 2» που θα γίνει στις αρχές του 2027 κοστίζει από 60 εως 100 εκατ. δολάρια, αν κάνουμε 10 γεωτρήσεις θα χρειαζόταν 1 δις.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης. Πρόσθεσε ακόμη ότι η εταιρεία θα ζητήσει παράταση της ερευνητικής περιόδου για το μπλοκ «Ιόνιο», δυτικά της Ηπείρου, που είναι το μοναδικό στο οποίο η Helleniq παραμένει μέχρι στιγμής μοναδικός μέτοχος.

Σημείωσε δε με έμφαση ότι παρά τον εξηλεκτρισμό και την πολιτική της ενεργειακής μετάβασης οι υδρογονάνθρακες θα παραμείνουν στο μείγμα (32 % το 2050) καθώς η ζήτηση ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται. «Όποιος θεωρεί ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν μέλλον, θα ξεμείνει από ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια σημείωσε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2024 «χωρίς να ζητήσουμε κεφάλαια από τους μετόχους, κάτι που πιθανόν σε κάποια φάση να πρέπει να το κάνουμε». Ενώ σκιαγράφησε τη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια τονίζοντας ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια ο στόχος είμαι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε 1,5 δις. ευρώ, από 1 δις. σήμερα. Στόχος που θα επιτευχθεί με επενδύσεις τόσο στα διυλιστήρια και τις έρευνες υδρογονανθράκων όσο και στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.

Ο κ.Σιάμισιης έκανε εκτενή αναφορά στη συμβολή της εταιρείας στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας κατά τη διάρκεια των διεθνών κρίσεων, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης που αντιμετώπισαν ζητήματα εφοδιασμού κυρίως σε αεροπορικά καύσιμα. Ενώ αναφερόμενος στις τιμές τόνισε πως οι Έλληνες καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές από την Ευρώπη «χωρίς να λέω ότι είναι φθηνή η ενέργεια και ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο οι τιμές να πέφτουν αργά και να ανεβαίνουν γρήγορα».

Τέλος άσκησε κριτική στην αμφισημία της ΕΕ ως προς τις επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες, στο υψηλό κόστος λειτουργίας που συνεπάγεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και στις καθυστερήσεις σε αδειοδότηση, χωροταξία κλπ. στη χώρα μας για επενδύσεις σε ΑΠΕ και μπαταρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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