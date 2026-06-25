Απογοήτευσαν τα μεγέθη τριμήνου της H&M

Κερδοφορία κατώτερη των προσδοκιών για το β' τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ανακοίνωσε η σουηδική εταιρεία λιανικής μόδας H&M, καθώς στην προσπάθειά της να διατηρήσει χαμηλότερα τα επίπεδα αποθεμάτων, ώστε να μειώσει τη σπατάλη και να εξοικονομήσει χρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει πλήρως τη ζήτηση.

Ο σουηδικός όμιλος ανέφερε επίσης ότι οι ευμετάβλητες τιμές του πολυεστέρα και του βαμβακιού έπληξαν τα περιθώρια κέρδους τους τελευταίους μήνες, αν και σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τιμές πλέον υποχωρούν.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας στο τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση στα 5,91 δισ. σουηδικές κορώνες ή 606,5 εκατ. δολάρια, μετά από αύξηση επί τρία συνεχόμενα τρίμηνα, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 6,38 δισ. σουηδικές κορώνες σε δημοσκόπηση της LSEG.

Εξαιρουμένου ενός έκτακτου κόστους αναδιάρθρωσης ύψους 679 εκατ. κορωνών που συνδέεται με οργανωτικές αλλαγές, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11%.

Οι πωλήσεις, μετρούμενες σε τοπικά νομίσματα, υποχώρησαν κατά 3%, έναντι προβλέψεων για διατήρησής του στα ίδια επίπεδα. Η H&M προέβλεψε επίσης ότι οι πωλήσεις της τον Ιούνιο θα διατηρηθούν στα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Τα επίπεδα αποθεμάτων της H&M μειώθηκαν κατά 10% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, στα 34,9 δισ. σουηδικές κορώνες ή 3,58 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν έως και 5,2% στη Στοκχόλμη. Η μετοχή είχε καταγράψει πτώση περίπου 9,3% φέτος έως το κλείσιμο της Τετάρτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάνιελ Έρβερ, ο οποίος προσπαθεί να αναστρέψει την πορεία της H&M, καθώς η εταιρεία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί υπερφθηνούς διαδικτυακούς λιανεμπόρους όπως η Shein αλλά και ισχυρούς ανταγωνιστές όπως η Zara της Inditex, δήλωσε ότι οι πωλήσεις εξακολουθούν να μην είναι «εκεί όπου θέλουμε να βρίσκονται», προσθέτοντας ότι αντίκτυπο είχε επίσης η ασθενέστερη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρώπη.

«Ενώ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη βελτιωμένη αποδοτικότητα των αποθεμάτων... υπάρχουν θύλακες σε κατηγορίες προϊόντων, ομάδες τιμών και αγορές όπου είχαμε ελαφρώς μικρότερη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αναλυτές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και στο πώς η H&M αντιμετώπισε τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και στο κόστος. Τα περιθώρια κέρδους άντεξαν, με το μεικτό περιθώριο να διευρύνεται στο 56,6% από 55,4% έναν χρόνο νωρίτερα και ελαφρώς υψηλότερα από το 56,5% που ανέμεναν οι αναλυτές.



Πηγή: skai.gr

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