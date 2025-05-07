Mε επταπλάσιο ρυθμό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια υλοποιούνται τα έργα υπογειοποίησης των εναέριων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ με κύριο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη θωράκιση των δικτύων έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του δικτύου του, έχει επιτύχει επταπλασιαμό του ρυθμού υπογειοποιήσεων, από περίπου 250χλμ ετησίως για την περίοδο 2018-2020 σε περισσότερα από 1,800 χλμ το έτος το 2024, ενώ ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με ρυθμό 0,9%, υψηλότερο δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 0,7%.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την Αττική όπου ολοκληρώνονται σημαντικά έργα σε περιοχές όπως για παράδειγμα η Πεντέλη, ο Διόνυσος, τα Βριλήσσια και οι Θρακομακεδόνες, βρίσκονται σε τροχιά ολοκλήρωσης σημαντικά έργα υπογειοποίησης σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα, από τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη έως την Κόρινθο, με πολλαπλό θετικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 3 χιλιομέτρων εναέριων γραμμών μέσης τάσης στο Σέιχ Σου με υπόγειες και η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απομάκρυνση συνολικά περίπου 8 χιλιομέτρων εναέριου δικτύου στην περιοχή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υπογειοποίηση δικτύου χαμηλής τάσης στην περιοχή της 25ης Μαρτίου, που θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή και θα ενισχύσει τις αντοχές του δικτύου.

Μια εμβληματική ενέργεια, ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ολοκληρώθηκε και στην Ξάνθη όπου πραγματοποιήθηκε υπογειοποίηση όλου του εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης μήκους 5.7 χιλιομέτρων, το οποίο περνάει από το περιαστικό άλσος (πευκοδάσος) της Ξάνθης, ξεκινώντας από τις φοιτητικές εστίες στα Κιμμέρια και φθάνοντας ως το 4ο χλμ της Ε.Ο. Ξάνθης - Σταυρούπολης. Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025 και αφορούσε στην κρίσιμη γραμμή 22 Ξάνθης μέσω της οποίας ηλεκτροδοτούνται 53 οικισμοί με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Στην Κομοτηνή, σε συνεργασία με τον Δήμο, υλοποιούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ έργα υπογειοποίησης στο ιστορικό κέντρο, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις στον Κόμβο ΟΑΕΔ και στην Πλατεία Φαναρίου.

Επίσης, στην Αλεξανδρούπολη, προχωρά με ταχείς ρυθμούς το έργο εναλλακτικής τροφοδότησης της Σαμοθράκης με υπόγειο δίκτυο μήκους 7,8 χλμ. Η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς η υπογειοποίηση βελτιώνει σημαντικά την ευρωστία του δικτύου και μειώνει τους κινδύνους διακοπών ρεύματος λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στον νομό Κορινθίας έχουν ολοκληρωθεί έργα αντικατάστασης των εναέριων γραμμών με υπόγειες. Συγκεκριμένα, έγιναν παρεμβάσεις στο Δερβένι μήκους 3 χιλιομέτρων στην Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών, στο Κιάτο μήκους 5 χιλιομέτρων, με αποξήλωση του παλαιού εναερίου δικτύου.Παρόμοιες εργασίες, μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου πραγματοποιήθηκαν στην Π.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

