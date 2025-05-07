Στα 28 ευρώ από 26 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Euroxx Research, διατηρώντας τις ανοδικές της προβλέψεις για τον Όμιλο, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2024. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή διαβλέπει περιθώριο ανόδου 53%, τοποθετώντας τον στόχο για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα 700-800 εκατ. ευρώ έως το 2028, βάσει των έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος.

Κατά την Euroxx Research, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι κατάλληλα τοποθετημένη για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας των υποδομών στην Ελλάδα, διαθέτοντας ελκυστική αποτίμηση (EV/EBITDA 8,2x βάσει των εκτιμώμενων μεγεθών για το 2028).

Παραχωρήσεις

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συμβολή της Αττικής Οδού (που ενοποιήθηκε με τον Όμιλο τον Οκτώβριο του 2024) αναμένεται να ενισχύσει τα EBITDA των παραχωρήσεων από 41 εκατ. ευρώ το 2024 σε 177 εκατ. ευρώ το 2025, ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ έως το 2028. Επιπλέον, η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι, από τις αρχές του 2026, θα συνεισφέρει με λειτουργικά κέρδη 86 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν οι συμμετοχές σε Ολυμπία Οδό, IRC και Καστέλι, τα συνολικά EBITDA των παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 600 εκατ. ευρώ το 2028.

Κατασκευές

Παρά τις συγκυριακές καθυστερήσεις, το 2024 τα EBITDA του τομέα διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021. Ο Όμιλος εμφανίζει ανεκτέλεστο ύψους 6,9 δισ. ευρώ, μέγεθος που δεν περιλαμβάνει τον ΒΟΑΚ και το σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αναλυτών, το ανεκτέλεστο αναμένεται να υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας και εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσια έσοδα άνω του 1,4 δισ. ευρώ και EBITDA περίπου 140 εκατ. ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.