Ισχυρά αποτελέσματα και υπερκάλυψη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου της παρουσίασε η Alpha Bank το 2024, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους να αυξάνονται κατά 9% σε σχέση με το 2023, αγγίζοντας τα 861 εκατομμύρια ευρώ, παρά την επίπτωση των χαμηλότερων επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής επίδοσης στο Καθαρό έσοδο Τόκων (-0,7% σε ετήσια βάση), της ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής στα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (+12% ετησίως) καθώς και της σταθερής εστίασης στη μείωση κόστους (Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα 38,6% αμετάβλητος σε ετήσια βάση).

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου Alpha Bank κατά το 2024 ισχυροποιήθηκε σημαντικά καθώς ο Δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023 φτάνοντας το 16,3%.

Στην Ελλάδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε για πρώτη φορά τα 2 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις σημείωσαν νέο υψηλό ρεκόρ ύψους 4 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ενισχύθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 33,3 δισ. ευρώ.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2024 ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από επιχειρήσεις, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αναθεωρημένο στόχο για 2 δισ ευρώ νέες εκταμιεύσεις, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) κατέγραψε πτώση και διαμορφώθηκε σε 3,8%, από 6% το 2023, επιτυγχάνοντας τον στόχο δύο χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αντιστοίχως, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε στις 63 μονάδες βάσης, αποτέλεσμα καλύτερο από το αναμενόμενο που αντανακλά την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

Σοχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων και επιτευγμάτων για την Alpha Bank. Ενισχύσαμε την κερδοφορία μας, με τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους να ανέρχονται στα €861 εκατ., επιστρέψαμε στην διανομή μερισμάτων μετά από 16 χρόνια, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια, υλοποιήσαμε με ταχύτητα τη στρατηγική μας συμφωνία με την UniCredit ενισχύοντας το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο και διευρύνοντας τις λύσεις που παρέχουμε στους Πελάτες μας.»

Υλοποίηση των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου

Τα αποτελέσματα του Ομίλου Alpha Bank δείχνουν την υλοποίηση των στόχων που είχε θέσει ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο CEO του Ομίλου στη δήλωση του είπε: «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι, έχοντας ολοκληρώσει το 2024, που είναι το δεύτερο έτος αναφοράς του Σχεδίου μας, υλοποιούμε τη στρατηγική μας πολύ ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, και ότι έχουμε υπερβεί σημαντικά τους στόχους που είχαμε θέσει, τόσο ως προς την αύξηση των κερδών ανά μετοχή, όσο και ως προς τη δημιουργία κεφαλαίων».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όμιλος μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να υλοποιήσει το 100% του τριετούς σχεδίου για την παραγωγή κεφαλαίου. Διέθεσε 0,6 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ισολογισμού ενώ πάνω από 400 εκατομμύρια έχουν διατεθεί για διανομές στους μετόχους.

Με πλεονάζουσα ρευστότητα ο Όμιλος βρίσκεται σε στρατηγική θέση έναντι των μειώσεων των επιτοκίων ενώ έχει μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κάτω από το 4% δύο χρόνια νωρίτερα από το σχέδιο, και κατάφερε να πετύχει τον κεφαλαιακό στόχο του 16% ένα χρόνο νωρίτερα από το σχέδιο. Τέλος, ο Όμιλος έχει ήδη πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ σε μόλις δύο χρόνια.

Διανομή μερίσματος – Στο 75% το buyback

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους μετόχους, η Διοίκηση της Alpha Bank θα προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικής αξίας 281 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 43% επί των δημοσιευμένων κερδών 2024.

Παράλληλα, η Τράπεζα προτείνει, υπό την αίρεση της έγκρισης του Επόπτη, τη διάθεση του 75% από το σύνολο των 281 εκατ. ευρώ για την επαναγορά ιδίων μετοχών (buyback), επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου και την πεποίθηση ότι αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν και στην αποτίμηση της τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη ανά μετοχή το έτος 2024 έφτασε τα 0,35 ευρώ ανά μετοχή, στόχος που είχε προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2026.

Στο 1 δισ. ευρώ ο στόχος κερδοφορίας το 2027

Η ανθεκτικότητα του ισολογισμού του Ομίλου Alpha Bank επιτρέπει την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή της, χτίζοντας μία Τράπεζα που πρωταγωνιστεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο νέο τριετές στρατηγικό του πλάνο για την τριετία 2025-2027, ο Όμιλος προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, με στόχο το 2027 η κερδοφορία να αγγίξει το 1 δισ. Ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, για το 2025, το guidance αναφέρει συνολικά έσοδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ προβλέποντας να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2027. Το FL CET1 Ratio αναμένεται έως το τέλος του νέου στρατηγικού πλάνου να ξεπεράσει το 17%, ενώ η αξία της Τράπεζας θα είναι πάνω από τα 8 δισ. Ευρώ έναντι 7 δισ. που είναι σήμερα.

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας καθώς και η δημιουργία νέων κεφαλαίων άνω των 3 δισ. ευρώ κατά την τριετία 2025-2027, θα δίνει την ευελιξία να επεκταθεί περισσότερο σε /εκμεταλλευτεί στρατηγικές συνεργασίες, όπως πρόσφατα προχώρησε με την εξαγορά της FlexFin και την εισχώρησή της στη θυγατρική του Ομίλου ABC Factors αλλά και να προσφέρει υψηλότερα μερίσματα στους μετόχους της από το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το νέο στρατηγικό σχέδιο, μέχρι το τέλος του 2027 τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ξεπεράσουν τα 0,42 ευρώ, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση του Cost-Income Ratio στο 37% καθώς και μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου κάτω από τις 50 μονάδες βάσης.

Στη δήλωση του ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή μας για τη συνεχή ενίσχυση της ανταμοιβής των Μετόχων μας και για την παροχή μίας κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης στους Πελάτες μας, τοποθετώντας την Alpha Bank στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου»

