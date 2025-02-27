Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους €1.026 εκατ. και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη €401 εκατ. ολοκλήρωσε τη χρήση του 2024 η HELLENiQ Energy Holdings.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ισχυρή λειτουργική απόδοση των διυλιστηρίων, με την παραγωγή να φθάνει σε ιστορικά υψηλά, καθώς και οι βελτιωμένες επιδόσεις των Πετροχημικών, της Εμπορίας και των ΑΠΕ, αντιστάθμισαν εν μέρει την περαιτέρω εξομάλυνση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε σχέση με το 2023.

Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια για το σύνολο του 2024, αυξήθηκε στο ιστορικά υψηλότερο των 17,2 εκατ. τόνων (+6%), επιτρέποντας αντίστοιχα την άνοδο των πωλήσεων στους 16,3 εκατ. τόνους (+5%). Οι εξαγωγές απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων (54%), καθώς ο Όμιλος αυξάνει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους €102 εκατ., που αφορούν κυρίως απώλεια εσόδων από διακοπή εργασιών προηγούμενων ετών, λόγω ζημιάς σε μονάδα του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,55 ανά μετοχή, ενσωματώνοντας ειδικό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή από τα έσοδα πώλησης της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα €0,75 ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή, που έχει ήδη διανεμηθεί. Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση περίπου 10%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2024.

Αναφορικά με τα Δημοσιευμένα αποτελέσματα, οι ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων (€128 εκατ.), εξαιτίας της μείωσης των τιμών πετρελαίου και προϊόντων, οδήγησαν τα αντίστοιχα κέρδη EBITDA στα €811 εκατ., ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €60 εκατ., λόγω της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (€173,5 εκατ. μετά φόρων) που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2024, με βάση τα φορολογικά κέρδη του 2023.

Κύριες εξελίξεις

Το 2024 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης του στρατηγικού προγράμματος του Ομίλου, με επικέντρωση στη λειτουργική αριστοποίηση και τη στοχευμένη ανάπτυξη των κυρίως δραστηριοτήτων, αλλά και ενός νέου σημαντικού πυλώνα στις ΑΠΕ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, καθώς ο Όμιλος συμφώνησε να εξαγοράσει το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison και αποεπένδυσε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των Empowering Tomorrow συμμετοχών του στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία, τον Δεκέμβριο 2024 προχώρησε σε συμφωνία με την Edison International Shareholdings S.p.A. για την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V. έναντι €164 εκατ., πλέον αναπροσαρμογών έως το ποσό των €31 εκατ., με την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να αναμένεται έως το Γ’ Τρίμηνο 2025. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Elpedison B.V. και η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, Elpedison, καθίστανται 100% ελεγχόμενες από την Εταιρεία. Με βάση τις επιδόσεις της Elpedison τα τελευταία έτη, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθούν με περίπου €1,5 δισ. σε επίπεδο πωλήσεων και €60-70 εκατ. EBITDA.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο 2024, η Εταιρεία μεταβίβασε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) το ποσοστό συμμετοχής της (35%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με το τίμημα να ανέρχεται στο 35% της καθαρής θέσης της ΔΕΠΑ Εμπορίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (€208 εκατ.), με πρόβλεψη αναπροσαρμογής του.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο Όμιλος εξορθολογίζει την παρουσία του στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων και λύσεων σε όλο το ενεργειακό φάσμα, με σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες σε ΑΠΕ και πετρελαιοειδή.

Στον κλάδο Διύλισης και Πετροχημικών, με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά και την επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στοχευμένες επενδύσεις επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδων, ενώ ωριμάζει σειρά έργων βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία αναδιαμόρφωσε το επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών, με ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού, στοχεύοντας σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών αλλά και των ποσοτήτων που εμπορεύεται στις αγορές του εξωτερικού.

Στον κλάδο Λιανικής Εμπορίας, συνεχίζεται το πρόγραμμα μετεξέλιξης, με επικέντρωση στον εξορθολογισμό του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη ενίσχυση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και επιλεκτική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξημένη συνεισφορά των διαφοροποιημένων προϊόντων, καθώς και των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων, ενώ αυξάνεται η διείσδυση του προγράμματος πιστότητας (loyalty program). Η δε δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσίασε μια από τις καλύτερές της επιδόσεις, ενώ στο εξωτερικό η συνεχής βελτίωση των δικτύων πρατηρίων, δίνει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables κατά τη διάρκεια του 2024 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της, προσθέτοντας 110 MW στην Ελλάδα και 26 MW στην Κύπρο, κλείνοντας τη χρονιά με συνολικά 494 MW σε λειτουργία. Παράλληλα, αναπτύσσει έργα συνολικής ισχύος 5,2 GW στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 0,5 GW εξ’ αυτών να αναμένεται πως θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα δυο χρόνια. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κερδοφόρου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, με γεωγραφική διασπορά, αλλά και ισορροπημένο μείγμα μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, αποθήκευση σε μπαταρίες), με στόχο τη λειτουργία έργων άνω των 1 GW μέχρι το 2026 και 2 GW έως το 2030.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης γεωφυσικών καταγραφών σε 5 θαλάσσιες περιοχές, η επεξεργασία και η ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις για ερευνητικές γεωτρήσεις σε πιθανούς στόχους που θα προκύψουν, αναμένονται εντός του 2025.

Τέλος, επεκτείνεται η υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, με σημαντικά οφέλη που εκτιμώνται, για το 2024, σε άνω των €45 εκατ., με έμφαση κυρίως στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, στην ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, στην πρόληψη, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Αργό πετρέλαιο και περιθώρια διύλισης σε χαμηλότερα επίπεδα

Οι τιμές αργού πετρελαίου (τύπου Brent) υποχώρησαν το 2024 κατά 2% ετησίως και διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα $81/βαρέλι, ενώ προς το τέλος του 2024 υποχώρησαν σε χαμηλά 3,5 ετών (με το μέσο όρο του Δεκεμβρίου 2024 να διαμορφώνεται σε $74/βαρέλι). Όσον αφορά την ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 1,08, περίπου αμετάβλητη σε σχέση με το 2023.

Οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν το 2024 κατά 16% κατά μέσο όρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν σε €34,6/MWh και €100,9/MWh αντίστοιχα, ανακάμπτοντας, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου στα υψηλότερα επίπεδα της διετίας.

Παράλληλα, οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατέγραψαν πτώση κατά 22% κατά μέσο όρο το 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα περιθώρια διύλισης συνέχισαν την πορεία εξομάλυνσης και διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, ειδικά στο Β’ Εξάμηνο.

Το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας διαμορφώθηκε το 2024, κατά μέσο όρο, στα $5,6/βαρέλι, έναντι $8,7/βαρέλι το 2023.

Αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην εσωτερική αγορά

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 6,8 εκατ. τόνους το 2024, υψηλότερα κατά 2,5% σε σχέση με το 2023, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να αυξάνεται κατά 3%. Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψε η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων (+12%), σημειώνοντας ιστορικό υψηλό στους 1,6 εκατ. τόνους, ενώ μικρή βελτίωση κατά 1% εμφάνισε η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν το 2024 στα €700 εκατ., ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €434 εκατ., με το 50% να κατευθύνεται σε αναπτυξιακές επενδύσεις, ενώ 35% του συνόλου αφορά επέκταση δυναμικότητας ΑΠΕ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1,79 δισ. έναντι €1,63 δισ. το 2023, ενώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (project finance), παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε €1,4 δισ.

Κατά τη διάρκεια του 2024 ολοκληρώθηκε ο κύκλος αναχρηματοδοτήσεων των τραπεζικών δανείων, αποπληρώθηκε το Ευρωομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2024, ενώ η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση νέου ομολόγου ύψους €450 εκατ. με λήξη τον Ιούλιο 2029. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών των τελευταίων ετών, έχει καταγραφεί σημαντική βελτίωση στον ισολογισμό τού Ομίλου, καθώς και στο προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, η μέση διάρκεια ωρίμανσης αυξήθηκε στα πέντε έτη, με παράλληλη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίου στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαπενταετίας, οδηγώντας σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3%, παρά το αυξημένο επιτόκιο βάσης.

Σιάμισιης: Συνεχίστηκε η επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Όσον αφορά το 2024, η HELLENiQ ENERGY συνέχισε την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, με βελτίωση σε όλους τους σημαντικούς δείκτες λειτουργικών επιδόσεων, όπως παραγωγή, μερίδια αγοράς, εμπορική λειτουργία, ανάπτυξη έργων.

Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία Συγκρίσιμων Κερδών EBITDA ξεπέρασε και φέτος το €1 δισ,. ενώ αντίστοιχα τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη τα €0,4 δισ. Οι βελτιώσεις σε όλες τις μονάδες, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, αλλά και η επιτυχημένη διαπραγμάτευση για την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, βοήθησαν στη μερική κάλυψη της μειωμένης κερδοφορίας κατά περίπου €400 εκατ. λόγω δυσμενέστερου περιβάλλοντος, αλλά και της έκτακτης εισφοράς. Χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία του περιβάλλοντος, τα ισχυρά αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές που επιτρέπουν μια αυτόνομη δυναμική πορεία, αναδεικνύουν τη δυνατότητα που ανέπτυξε μεθοδικά ο Όμιλος να επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις μέσω βελτιώσεων στη λειτουργία, ανάπτυξης στο εξωτερικό και διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του.

Με βάση τα πιο πάνω, το Δ.Σ. προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τελικό μέρισμα €0,55 ανά μετοχή. Στο μέρισμα αυτό, περιλαμβάνεται και ποσό €0,30 ανά μετοχή που αναλογεί στο 50% περίπου από τα έσοδα πώλησης της συμμετοχής μας στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευθεί. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα χρήσης, διαμορφώνεται σε €0,75 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί περίπου σε 10% μερισματική απόδοση και συνολική διανομή περίπου €230 εκατ.

Πέρα από τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης, το 2024 σηματοδότησε και την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού VISION 2025. Στοχεύσαμε σε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση, εντάσσοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο της προσπάθειάς μας. Με σκληρή δουλειά, τα τρία τελευταία χρόνια, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι κατάφεραν να φέρουν πιο νωρίς τα αποτελέσματα που είχαμε στοχεύσει στο στρατηγικό μας πλάνο και να κλείσουν εκκρεμότητες πολλών ετών, όπως π.χ. η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων στον κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, με πώληση της μειοψηφικής μας συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και εξαγορά του 100% στην Elpedison. Είναι δεδομένο ότι ο επόμενος κύκλος στρατηγικού προγραμματισμού θα γίνει σε νέα βάση και με νέα δεδομένα, αλλά πλέον, η εμπειρία και η δυνατότητα του Ομίλου να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις και να δημιουργήσει περαιτέρω αξία, είναι προφανής.

Ταυτόχρονα όμως, πέρα από τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, θα πρέπει να επισημανθεί και η ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος του Ομίλου, με την ανάληψη σημαντικών δράσεων εντός του 2024 για το περιβάλλον ή άλλες κοινωνικές ανάγκες που επηρέασαν θετικά τις ζωές περισσότερων από 1 εκατ. συνανθρώπων μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια της HELLENiQ ENERGY για τη συμβολή της στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας, αλλά και τους μετόχους μας, για τη διαρκή εμπιστοσύνη τους».

