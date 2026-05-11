Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το απόγευμα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν η πτήση LH1753 της Lufthansa, με προορισμό το Μόναχο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα λίγο μετά την απογείωσή της.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, το πλήρωμα του Airbus A321 έλαβε προειδοποιητικό μήνυμα για βλάβη.

Ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι κυβερνήτες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για άμεση προσγείωση.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε ομαλά και κατευθύνθηκε αυτόνομα μέχρι τη θέση στάθμευσης.

Παρά την ομαλή προσγείωση, το πλήρωμα έκρινε απαραίτητη την άμεση αποβίβαση των επιβαινόντων, λόγω έντονης οσμής που παρατηρήθηκε στην περιοχή της πίσω καμπίνας. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκαν οι φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το Airbus παραμένει καθηλωμένο και εξετάζεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωπικό της Lufthansa παρέχει βοήθεια στους επιβάτες στον χώρο του αεροδρομίου και μεριμνά για την εκ νέου κράτηση των εισιτηρίων προς τους προορισμούς τους.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa, με την εταιρεία να απολογείται για την ταλαιπωρία.

