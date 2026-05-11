Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» για αεροπλάνο της Lufthansa

Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο «Ελ. Βενιζέλος» αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο.

Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.