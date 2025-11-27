Λογαριασμός
H Eθνική Τράπεζα ολοκληρώνει την πώληση της μειοψηφικής της συμμετοχής στην Εθνική Aσφαλιστική

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) της 30/9/2025.

Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας και ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική (9.99%) στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 62,4 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) της 30/9/2025.

