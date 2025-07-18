Με μια γιορτή για την επιχειρηματικότητα κορυφώθηκε εχθές το βράδυ, Πέμπτη 17 Ιουλίου, στο AIGLI YARD ο μεγαλύτερος θεσμός για την εταιρική ευθύνη στη χώρα.

Με τη βράβευση των «πιο αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα» (Most Admired Companies in Greece), για 11η συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώθηκε μια διαδικασία που ξεκίνησε με την έρευνα του Fortune Greece, σε συνεργασία με την KPMG, βάσει των κριτηρίων και της διεθνούς μεθοδολογίας του Fortune.

Το 2025 η συμμετοχή στην ψηφοφορία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού συμμετείχαν περισσότερα από 2.200 c-suite στελέχη από 500 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρείες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν το 2025 από όλους τους κλάδους είναι:

- Aegean,

- Σκλαβενίτης Ελληνικές Υπεραγορές,

- Παπαστράτος,

- Coca-Cola Τρία Έψιλον,

- Lamda Development,

- Kaizen Gaming,

- Metlen,

- Πλαίσιο Computers,

- ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών,

- ΤΙΤΑΝ,

- ΜΕΓΑ,

- ΔΕΗ,

- Melissa Kikizas,

- Μπάρμπα Στάθης,

- Eurobank,

- Ε.Ι. Παπαδόπουλος,

- Χαλκιαδάκης,

- ΙΟΝ,

- Skroutz και

- Accenture Greece.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων η Αναστασία Παρετζόγλου Executive Chair Fortune Greece «σε μια εποχή που το διεθνές περιβάλλον είναι απρόβλεπτο, μεταβαλλόμενο, πολυπαραγοντικό και αβέβαιο η εταιρική φήμη είναι το πιο σκληρό κεφάλαιο κάθε εταιρείας.Οι επιχειρήσεις που διακρίνονται απόψε έχουν καταφέρει κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι επιτυχημένες. Έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των εργαζομένων, των προμηθευτών και των ανταγωνιστών. Θερμά συγχαρητήρια στις 20 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες του 2025, που όπως θα διαπιστώσετε είναι επιχειρήσεις που σταθερά φιγουράρουν στη λίστα, αλλά είναι και νεοεισερχόμενες, όπως οι εταιρείες Lamda Development, Χαλκιαδάκης και ΙΟΝ».

Στο φετινό top 20 all stars της λίστας Most Admired Companies (MAC) περιλαμβάνονται εταιρείες από σχεδόν όλους τους κλάδους της έρευνας (7 από τους 9 κλάδους). Ανάμεσά τους, ο κλάδος των τροφίμων-ποτών και των υπηρεσιών έχουν τη μεγαλύτερη και ισάξια αντιπροσώπευση στις εταιρείες της λίστας και ακολουθούν οι κλάδοι λιανικού εμπορίου και βιομηχανίας ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο κλάδος του εμπορίου χωρίς αντιπροσώπευση. Αξιοσημείωτο είναι πως ο κλάδος φαρμακευτικών δεν έχει αντιπροσώπευση στη φετινή λίστα μετά από δέκα χρόνια σταθερής παρουσίας.

Tα βραβεία απένειμαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

