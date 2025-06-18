Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι συζητήσεις σχετικά με τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας περιστρέφονται γύρω από τις ίδιες επτά μετοχές. Τώρα, ορισμένοι στη Wall Street υποστηρίζουν ότι η Broadcom θα πρέπει να είναι μέρος αυτής της συζήτησης.

Οι δαπάνες για υπολογιστικό εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξήσει τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας κατασκευής τσιπ, οδηγώντας σε ράλι άνω του 340% από τις αρχές του 2023 και ανεβάζοντάς την στην ελίτ των μετοχών με χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Εν τω μεταξύ, η Tesla - μία από τις αρχικές αποκαλούμενες «Magnificent 7 » μετοχές - έχει σημειώσει πτώση 22% φέτος, καθώς η παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου Ίλον Μασκ στην πολιτική των ΗΠΑ προκάλεσε αντιδράσεις κατά της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Broadcom

Η Broadcom, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να δει τις πωλήσεις της να κάνουν άλμα 22% το οικονομικό έτος 2025 και 21% το οικονομικό έτος 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτή η αύξηση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Nvidia από τις «Magnificent 7». Τα έσοδα της Tesla, αντίθετα, αναμένεται να συρρικνωθούν κατά 1% φέτος.

«Η Broadcom θα μπορούσε να μετατραπεί σε υποκατάστατο της Tesla», σύμφωνα με τον Michael O'Rourke, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή της αγοράς στην Jonestrading, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν το προσωνύμιο Magnificent Seven στις αρχές του 2023. «Ταυτόχρονα έχουμε δει την επιχείρηση της Broadcom να αναπτύσσεται με τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από τσιπ wifi και bluetooth που χρησιμοποιούνται στα iPhones έως λογισμικό διακομιστών και κυβερνοασφάλειας, μετά από μια σειρά εξαγορών που ενορχήστρωσε ο διευθύνων σύμβουλος Hock Tan επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, είναι οι επιχειρήσεις της Broadcom που σχεδιάζουν προσαρμοσμένα τσιπ και ημιαγωγούς δικτύωσης που οδηγούν την αύξηση των εσόδων της.

Οι μετοχές της σημείωσαν μια μέτρια άνοδο 8% το 2025 - αφού διπλασιάστηκαν σε καθένα από τα δύο προηγούμενα έτη - δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και καθιστώντας την εταιρεία την έβδομη πιο πολύτιμη στον δείκτη S&P 500, ξεπερνώντας την Tesla και την Berkshire Hathaway.

«Με βάση τις μελλοντικές επιχειρηματικές προοπτικές, με βάση τα λειτουργικά αποτελέσματα πρόσφατα, τις προσδοκίες για το μέλλον και τις αποδόσεις της μετοχής τα τελευταία δύο χρόνια, θα μπορούσατε σίγουρα να υποστηρίξετε ότι η Broadcom ανήκει σε αυτή την ομάδα», δήλωσε ο Michael Cuggino, πρόεδρος και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Permanent Portfolio Family of Funds, η οποία κατέχει την Broadcom.

Φυσικά, αυτή η ανάπτυξη έχει μεγάλο κόστος. Οι μετοχές της Broadcom διαπραγματεύονται σε περίπου 33 φορές τα μελλοντικά κέρδη, ένα premium σε σχέση με την ευρύτερη αγορά και τις περισσότερες από τις εταιρείες των Magnificent Seven. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η μετοχή βρίσκεται υπό πίεση μετά την έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία τα αποτελέσματα δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές μετά από μια αύξηση άνω του 75% από το χαμηλό του Απριλίου.

«Αν ο σκοπός της εξέτασης των Magnificent Seven είναι να εστιάσουμε στις εταιρείες που δημιουργούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, τότε δεν θα πετούσαμε έξω την Tesla, επειδή βρίσκεται επίσης ακριβώς στη μέση αυτού, ειδικά όσον αφορά τη ρομποτική», δήλωσε ο Mark Werner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Laffer Tengler Investments. «Γιατί δεν μπορούμε απλά να το κάνουμε Magnificent 8;», διερωτήθηκε.

